ONE PIECE: tutte le nuove taglie dei pirati di cappello di paglia dopo Wano

La guerra di Onigashima ha portato diversi ribaltoni nel mondo dei pirati. Dopotutto, la sconfitta di Kaido e Big Mom con i loro rispettivi primi ufficiali non poteva non avere conseguenze in ONE PIECE, considerato che sono stati due pirati che hanno dominato per decenni su varie isole e hanno tenuto testa alla marina in più occasioni.

Ora però arriva un nuovo vento, quello della nuova era che si sta aprendo in ONE PIECE. E l'avvento è dato dalla nomina di un nuovo imperatore dei mari, Monkey D. Rufy. Inevitabilmente, per il capitano col cappello di paglia e la sua ciurma è stato previsto un grosso aumento di taglia. Vediamo tutte le nuove taglie dei Mugiwara dopo Wano e il loro valore complessivo:

Monkey D. Rufy: 3 miliardi di Berry;

Roronoa Zoro: 1,111 miliardi di Berry;

Jinbe: 1,1 miliardi di Berry;

Sanji Vinsmoke: 1,032 miliardi di Berry;

Nico Robin: 930 milioni di Berry;

Usopp: 500 milioni di Berry;

Franky il Cyborg: 394 milioni di Berry;

Brook: 383 milioni di Berry;

Nami: 366 milioni di Berry;

Chopper: 1000 Berry.

Oltre il povero Chopper, sempre limitato da una taglia immensamente bassa, tutta la ciurma è aumentata enormemente. Il valore totale dei Mugiwara è di 8.816.001.000 Berry, che lo pone tra le ciurme con più importanza nei mari di ONE PIECE.

Sapevate che c'era stato un errore sulla taglia di Zoro?