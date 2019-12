One Piece: nuovi segreti sui leggendari Poignee Griffe

Il manga di Eiichiro Oda è arrivato all'arco narrativo di Wano, l'isola dei potenti samurai. Nel flashback che stiamo leggendo in questi ultimi capitoli assistiamo alle gesta di Oden Kozuki shogun dell'isola e padre di Momonosuke. Apprendiamo anche ulteriori sviluppi riguardo i Poignee Griffe.

Dopo uno scontro agguerito durato per tre giorni e tre notti tra la ciurma di Barbabianca e quella di Gol D. Roger, i due gruppi decidono di sospendere le rivalità, improvvissare un banchetto e di scambiarsi oggetti razziati. Nel mentre, Barbabianca, Oden e Roger si appartano per discutere dei leggendari Poignee Griffe i mitici blocchi di pietra quadrati dove sono riportate informazioni sulla storia del mondo di One Piece e sugli "Anni Bui", i cent'anni di vuoto di cui il Governo Mondiale tiene nascosta ogni informazione all'umanità intera. Oden rivela di poter decifrare i Poigne Griffe ed è a quel punto che Roger chiede al samurai di unirsi alla sua ciurma per avere così la possibilità di raggiungere l'ultima isola della Rotta Maggiore, tramite i 4 Poignee Griffe rossi che indicherebbero il percorso da prendere. Sorpreso dal carattere carismatico di Roger, e desideroso di conoscerne di più anche lui, Oden accetta facendo incollerire Barbabianca. Dalle informazioni in nostro possesso, quindi, sappiamo che Oden riesce a decifrare e ad incidere i Poigne Griffe e che servono i misteriosi Poigne Griffe rossi per trovare Raftel. Roger, dal suo canto, riesce a sentire la voce delle cose e a captare in qualche modo la verità dietro questi blocchi di pietra. Alla scorsa Jump Festa, Oda ha dato dettagli sulla storia che vedremo in futuro che non vediamo l'ora di leggere.

Nel frattempo anche l'anime è giunto all'arco narrativo di Wano, mostrandoci lo scontro tra Kaido e Rufy