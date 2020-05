ONE PIECE: i nuovi sensuali outfit di Nami e Nico Robin sono al centro di una fan art

Ad ogni saga, Eiichiro Oda ha preso l'abitudine di sconvolgere il vestiario dei suoi personaggi in modo tale da farli calare al meglio negli eventi. E così li vediamo con abiti leggeri quando sbarcano su Punk Hazard o indossare abiti da gangster quando si alleano con Capone Bege. In ONE PIECE ci sono sempre nuovi vestiti.

Tra i personaggi con più cambi c'è Nami, spesso vista in costume dal timeskip di ONE PIECE in poi con un costume diverso per saga. Al suo fianco c'è l'altra ragazza della ciurma, Nico Robin, che abbiamo visto con un bellissimo kimono durante la saga di Wanokuni. Ma questa fase ci ha regalato dei nuovi abiti per entrambe.

Appena hanno messo piede a Wanokuni, Kin'emon ha preparato nuovi abiti grazie al suo Frutto del Diavolo. Il risultato è di rivedere Nami e Nico Robin con un costume piuttosto rivelatore. Il fan DeaconCell ha deciso di approfondire la questione realizzando un artwork dove mette in mostra tutte le caratteristiche dei nuovi vestiti delle due ragazze di ONE PIECE.

Oltre il costume, le ragazze ricevono anche due corni che simulano il tratto distintivo dei pirati delle Cento Bestie, finendo con un mantello, degli stivali e varie cinghie che indossano sotto il petto e sul ventre. Vi piace il nuovo abbigliamento di Nami e Nico Robin?