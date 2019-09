ONE PIECE: ecco il nome della nuova alleanza annunciata nel capitolo 954 secondo un fan

Un fan della serie di ONE PIECE ha proposto un nome per la nuova alleanza tra Kaido e Big Mom, ottenendo molti commenti a favore. Leggiamo insieme i dettagli.

L’arco di Wano Country di ONE PIECE ha come antagonista uno dei personaggi più forti del mondo creato da Eiichiro Oda, il quarto imperatore Kaido, un essere umano di taglia colossale in grado di trasformarsi in un gigantesco drago grazie al frutto del diavolo che ha ingerito.

Come abbiamo potuto leggere nel capitolo 954, mentre Luffy si allena, nella prigione di Udon, per migliorare la sua padronanza dell’haki, Big Mom e Kaido, dopo essersi pesantemente affrontati, e aver messo in pericolo l’intera isola, hanno deciso di calmarsi…bevendo ed ubriacandosi. Alla fine di questo siparietto comico, classico di Oda, è stata annunciata una nuova alleanza tra i due imperatori, con l’obiettivo di conquistare il mondo.

L’utente Amused_Lad ha condiviso su Reddit la sua proposta per il nome della nuova, immensa, ciurma formata dai Pirati delle cento Bestie di Kaido e i Pirati di Big Mom. Il nome in questione, di cui potete trovare il post in fondo alla pagina, è “Animal Crackers Pirate Alliance”. Di sicuro un’idea spiritosa, che si riferisce sia alla golosità di Big Mom sia al numero incredibile di membri dell’equipaggio di Kaido possessori di frutti Zoo Zoo artificiali.

Un nome particolare, che potrebbe risultare forse troppo comico per la tragica situazione in cui si troverebbe il mondo se quest'alleanza dovesse essere concreta. Ricordiamo che ONE PIECE è attualmente in pausa, e che intanto sorgono in rete diverse teorie su chi sarà in grado di sconfiggere il terribile Kaido.