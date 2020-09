ONE PIECE: Un nuovo alleato si unisce alla ciurma di Rufy

Continuano le avventure dei pirati protagonisti di ONE PIECE: il manga è giunto al capitolo 990 e sembra aver introdotto un nuovo personaggio che diventerà il prossimo alleato di Rufy e degli altri personaggi nati dalla mente di Eiichiro Oda.

La guerra contro le forze di Kaido sta ormai giungendo al suo apice: oltre alla scontro tra Rufy, Zoro e gli altri contro i giganti, nelle pagine dell'ultimo capitolo della longeva saga, abbiamo assistito alle vicende di X Drake, messo in trappola dalle macchinazioni di Who's Who, che ha usato come esca Queen, portando allo scoperto Drake, che ora si trova circondato e in inferiorità numerica. A questo punto il personaggio stupisce tutti, rivolgendosi direttamente a Rufy e chiedendogli di combattere insieme a lui.

Purtroppo il capitolo si è concluso prima di poter leggere la risposta del protagonista, ma siamo sicuri che almeno per le vicende di Wano, Drake farà parte del numeroso gruppo di alleati della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia. Non resta che aspettare la pubblicazione del capitolo 991, che avverrà il 21 settembre, nelle pagine di Weekly Shonen Jump. Nel frattempo vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo di una teoria sul destino della Going Merry di ONE PIECE.