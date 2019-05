ONE PIECE: il nuovo arco narrativo dell'anime sarà diretto da Tatsuia Nagamine

L'anime di ONE PIECE sta per entrare nell'arco narrativo di Wano, che nel manga è giunto al capitolo 942, e una notizia riguardo alla trasposizione animata ci giunge da un sempre informato insider di Twitter.

A rendere di dominio pubblico la questione è stato il solito YonkouProductions, una certezza per quanto riguarda le novità del panorama dell'animazione e del manga giapponesi. L'insider riferisce che il nuovo arco narrativo dell'anime di One Piece, che sarà ambientato nella capitale di Wano, vedrà come director della produzione Tatsuia Nagamine, già regista del fortunatissimo Dragon Ball Super: Broly e ONE PIECE Z. L'insider, inoltre, riporta che questa scelta è stata fatta per trattare al meglio questo nuovo arco narrativo, che a suo dire godrà di una particolare attenzione ai dettagli rispetto alle precedenti saghe.

Potrebbe infatti avere dei contenuti esclusivi approvati dallo stesso Oda, ma di questo non vi è conferma e possiamo solo sperare che il lavoro fatto sulla trasposizione animata renda giustizia a quello del manga e perché no, lo superi, magari ponendo particolare cura alla cultura e alle atmosfere di Wano, impreziosite, speriamo, da un comparto sonoro all'altezza. Anche le scene d'azione potrebbero giovarne, venendo adattate con maggior fedeltà e impegno, soprattutto per quanto riguardo le animazioni, dal momento che questa parte di storia vedrà in scena numerosi combattimenti memorabili e sarebbe un vero peccato assistere ad un lavoro non all'altezza delle aspettative.

Siamo sicuri che la regia di Nagamine possa contribuire a far avverare tutto ciò, invogliando anche i fan di ONE PIECE che hanno smesso di seguire l'anime a ridargli una possibilità, per assistere nuovamente ad un adattamento degno della fama di questo manga.