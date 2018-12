ONE PIECE: il nuovo capitolo ha rivelato la vera forma di un personaggio

La saga del Wano Country procede, e il secondo atto, cominciato con il capitolo 925 di ONE PIECE, si è aperto con i nostri Mugiwara divisi ma intenti a portare avanti il piano ordito da Kin'emon. Il capitolo 927, uscito quest'oggi in Giappone, segue la scia dei preparativi, ma sul finale rivela la vera forma di un personaggio...

Come ogni Venerdì (salvo pause), il nuovo capitolo di ONE PIECE è stato puntualmente pubblicato tra le pagine di Weekly Shonen Jump in Giappone, e la nuova uscita porta avanti il secondo atto della saga del Wano Country, atto che, attualmente, vede i membri della ciurma di Rufy separati dal loro capitano (ora in carcere con Kid) dopo lo scontro con Kaido.

Nel nuovo capitolo, Usop, Robin e Franky sono riuniti a mangiare dei soba preparati da Sanji, il cui compito - secondo il piano di Kin'emon - è quello di radunare le folle e rinfrancare il loro spirito con il cibo. Tutto sembra andare per il meglio nel piccolo chiosco di Sangoro (identità fittizia di Sanji), e la fila di abitanti della capitale (per lo più donne) che vuole assaggiare il suo delizioso cibo è in continua crescita. Tuttavia, la tranquillità del pasto viene spezzata da tre samurai appartenenti al clan Kyoshiro, i quali pretendono un pagamento da parte di Sanji per poter svolgere la sua attività senza problemi.

Logicamente, il cuoco della Sunny rifiuta il "consiglio", e i tre sgherri del clan Kyoshiro (dei veri e propri Yakuza) cominciano a gettare a terra il cibo che la gente stava gustando. I tre vengono velocemente messi fuorigioco da Sanji e Franky, e il primo fa mangiare i soba caduti a uno dei tre samurai. Tra le persone che erano state private della loro porzione, una bambina in particolare non aveva smesso di ridere neanche mentre piangeva per il cibo che le era stato tolto.

Il nome della bambina è Toko, ed è una simpatica kamuro (le ragazzine che aspettano le cortigiane) sempre sorridente e pronta a scherzare. Il suo nome, se preceduto da una O (come O- Tama od O-Kiku) significa uomo, e Toko è solita dire agli altri di chiamarla O-Toko per rispondere "ma sono una ragazza" e scatenare una risata generale (la scena è davvero divertente e divertita).

In quanto kamuro, Toko deve trovarsi accanto alle cortigiane (una specie di dama da compagnia), ed è in ritardo per la processione che si sta dirigendo al castello di Orochi, dove lo shogun terrà un banchetto. Le cortigiane, nel Wano Country, sono considerate delle superstar, e la più famosa di tutte, stando alle parole della maestra di O-Robi (Robin), è la bellissima Komurasaki, il sogno di ogni uomo. Anche Robin è una cortigiana molto desiderata, ed è stata infatti stata scelta per lavorare a palazzo.

La scena passa a O-Toko, la quale raggiunge la processione e si avvicina a Komurasaki (che non viene mostrata). Qui non è chiaro se Toko sia la sorella minore di un'altra kamuro che si trova al fianco della famosa cortigiana, o direttamente la sorella di Komurasaki. La bellezza di quest'ultima ha scatenato venti scontri tra gli ammiratori e perdite di sangue dal naso incalcolabili solo con il suo passaggio, e forse tutto ciò è legato ai poteri di un Frutto.

La scena cambia ancora, e passa al distretto est della capitale, dove si trova la residenza del clan Kyoshiro. Il leder del clan, che era già stato mostrato in un incontro con Orochi, ordina a un suo subordinato di chiamare Queen in modo che invii i suoi assassini a occuparsi di Sanji. Il capo del clan Kyoshiro è stato invitato al banchetto presso il castello, e l'ultima pagina del capitolo mostra Orochi in attesa dell'arrivo della processione. Tuttavia, lo shogun viene mostrato nella sua vera form, quella che da tempo i fan avevano intuito avesse grazie al suo nome.

Orochi, infatti, fa riferimento a Yamata no Orochi, un mostro appartenete alla mitologia shintoista giapponese che viene descritto come un serpente (o un drago) a otto teste; ed è proprio questa la figura che si intravede dietro la porta scorrevole dell'ultima pagina: un mostro con molte teste.

Una conferma vera e propria sulla vera forma di Orochi deve ancora arrivare, ma dovremo attendere più del solito per saperlo, perché ONE PIECE, purtroppo, sarà in pausa la prossima settimana.