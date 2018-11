ONE PIECE: il nuovo character book svela preziosi dettagli su Akainu, Kizaru e Dragon

L'universo di ONE PIECE e vastissimo e molti personaggi covano tanti segreti non ancora svelati. A questo ci pensa il character book dell'opera, di cui è da poco disponibile in Giappone il terzo volume: all'interno del libro sono incluse nuove informazioni su Akainu, Kizaru e Dragon. Andiamo a scoprirle insieme dopo il salto!

Le informazioni provengono dal fan site The Library of Ohara, portale web sempre sul pezzo per quanto riguarda il mondo e l'universo di ONE PIECE. Grazie alle traduzioni fornite dall'insider, dunque, possiamo approfondire alcuni retroscena relativi ai poteri dei personaggi citati.

Nel caso di Akainu viene ribadita l'enorme potenza del suo Frutto del Diavolo: le abilità del magma di Sakazuki lo rendono uno dei possessori di Frutti più potenti in assoluto grazie all'elevato potere offensivo concessogli dalla lava, che è in grado anche di attraversare corpi fisici come quello di Portuguese D. Ace e Jinbe. Il magma permette al militare anche di librarsi in aria per qualche secondo, grazie a un potenziamento che gli consente di spingersi verso l'alto: insomma, il Magma Magma conferisce anche una certa mobilità, a differenza di ciò che si pensa. In seguito il character book approfondisce la caratterizzazione di Akainu: il suo senso di giustizia lo porta a uccidere chiunque non condivide i suoi ideali oppure ostacola il suo cammino, al punto che tutti i Marine hanno iniziato a seguirlo per paura. È inoltre in possesso dell'Ambizione dell'Armatura e della Percezione, ma non viene specificato se è in grado di usare quella del Re Conquistatore. Viene inoltre confermato che Akainu e Kizaru si sono uniti al Governo Mondiale 32 anni fa, come spiegato in Film Z.

Passando a Kizaru, viene posto l'accento sul suo carattere accondiscendente: egli non è un leader, per questo preferisce seguire gli ordini degli altri o di chi gli è superiore. Il suo senso di giustizia è volutamente ambiguo, perché in tal modo non è costretto a dover dare ogni volta una spiegazione alle sue azioni; inoltre è un tipo essenzialmente lento nel parlare e nell'agire, nonostante il suo Frutto del Diavolo lo renda uno degli uomini più veloci in assoluto. In tal senso, il Pika Pika lo rende talmente fulmineo da risultare impercettibile finanche per chi possiede un'ottima Osservazione dell'Haki. Come il suo superiore Sakazuki è in grado di utilizzare l'Haki dell'Armatura e della Percezione, ma non sappiamo se conosce quella del Re.

Veniamo infine a Monkey D. Dragon, il padre di Rufy. Viene specificato che è originario del Regno di Goa, ma non vengono forniti dettagli sul suo rango sociale. A un certo punto della sua vita, però, si rese conto di quanta ingiustizia e corruzione ci fosse nel mondo e decise di fare qualcosa per migliorarlo: è così che nacque l'Armata Rivoluzionaria. Viene poi rivelato che l'Armata Rivoluzionaria fu fondata, all'incirca tra i 24 e i 19 anni fa, per la precisione nel periodo che intercorre tra la morte di Gol D. Roger e la nascita di Rufy. Dragon valorizza soprattutto la lealtà e la disciplina tra gli uomini dei suoi ranghi e il suo obiettivo ultimo è la pace: se per ottenerla dovesse essere costretto a far guerra, la considererebbe nient'altro che un mezzo per raggiungere la serenità. La sua scheda menziona, poi, una parte ancora ignota e oscura del suo passato: ciononostante, se i suoi soldati dovessero venirne a conoscenza, continuerebbero a seguirlo senza remore. La sua nave si chiama "Viento Granma": Viento è un termine spagnolo che indica, appunto, "vento", mentre Granma era il nome della nave che Fidel Castro utilizzò per condurre la Rivoluzione Cubana. Insomma, sembra chiaro qual è stata la fonte di ispirazione per Monkey D. Dragon, che nel cibo cubano ha anche il suo alimento preferito: il Bocadito, uno snack sudamericano.

Cosa ne pensate delle informazioni su questi enigmatici personaggi di ONE PIECE?