ONE PIECE: nuovo cosplay per Nami, stavolta realizzato dalla sexy PeronaNamiSwann

Continua l'astinenza dei fan di ONE PIECE che sono costretti a rinunciare per diverse settimane all'anime dopo lo stop imposto per Coronavirus. Una situazione simile ha attanagliato i fan del manga che hanno visto saltare diverse uscite per lo stesso motivo. Tuttavia tutti possono rifocillarsi grazie agli splendidi cosplay a tema ONE PIECE.

Torna infatti un cosplay dedicato a Nami e realizzato da PeronaNamiSwann, modella che firma l'immagine che potete vedere in calce. Ispiratasi alla Nami post timeskip, il cosplay potrebbe diventare tranquillamente la foto di uno degli avvisi di taglia della Gatta Ladra. Le curve vengono messe ben in risalto grazie agli abiti attillati e alla foto di profilo mentre guardando con attenzione si possono notare i tanti dettagli del costume, dal tatuaggio sul braccio al Log Pose, finendo per la cintura con alcuni degli oggetti più utili di Nami. Vi piace questo cosplay a tema ONE PIECE?

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha fin dal 1997. Oltre a essere il manga più longevo della rivista è anche il più famoso, avendo sfondato il muro delle 400 milioni di copie vendute nel solo Giappone. Grazie a queste vendite è entrato a far parte del Guinness World Record.