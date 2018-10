ONE PIECE: un nuovo data book rivela che Rayleigh e Shakuyaku sono ufficialmente sposati

One Piece non è una storia focalizzata sul romanticismo. Nonostante ciò, nella serie, abbiamo avuto modo di vedere alcune coppie, come Gol D. Roger e Rouge. Un recente data book, però, specificando certe informazioni, ha ufficialmente delineato un’altra coppia.

Per un po' di tempo, i fan, pensando a Rayleigh Silvers e Shakuyaku erano un po’ confusi. Diverse cose risultavano ai fan poco chiare, nonostante l’anime avesse reso il loro legame più evidente rispetto al manga. Di conseguenza, non pochi furono quelli che etichettarono il duo come dei semplici coinquilini.

Rayleigh e Shakky, come dimostrato dal data book uscito recentemente, sono una coppia.



Come potete vedere più in basso, in calce alla notizia, le scansioni del data book sono state pubblicate e i traduttori hanno confermato alcuni fatti su Shakky. La donna ha 64 anni e si dice che sia una persona molto potente, inoltre è stata anche una piratessa per oltre quattro decenni. Si è ritirata 42 anni fa per aprire un bar.



La recente traduzione ha suscitato comunque altre domande su Shakuyaku.



Finora, Eiichiro Oda non ha mai approfondito particolarmente la figura di Shakky, lasciando ai fan diverse domande senza risposta. L'ultima volta che i fan hanno visto l’ex piratessa era, infatti, durante l'arco narrativo del "Ritorno a Sabaody".

Il data book ha amplificato ulteriormente la curiosità dei fan, considerando anche che, nel testo, è stato accennato un gruppo chiamato “Rock Pirates”. Costoro erano una grande ciurma di pirati che solcava i mari prima che Gol D. Roger diventasse il Re dei Pirati. I fan, grazie a queste nuove informazioni, stanno già ipotizzando che Shakky abbia qualcosa a che fare con questo misterioso gruppo.

