ONE PIECE: ecco il nuovo design di Rufy dell'anime comparato a quelli precedenti

L'anime di ONE PIECE si appresta a subire una rivoluzione stilistica, dal momento che l'entrata nel nuovo arco di Wano, oltre a vedere l'arrivo del nuovo regista Tatsuia Nagamine, includerà un nuovo character designer che risponde al nome di Midori Matsuda.

Gli appassionati del mondo di ONE PIECE si sono immediatamente lanciati in delle comparazioni con i design precedenti dei personaggi, concentrandosi su quanto fossero effettivamente cambiati grazie a questa nuova direzione artistica, che dovrebbe essere secondo le intenzioni, quella più vicina allo stile del sensei Eiichiro Oda.

Grazie all'utente Twitter @0XMURADX0, i fan posso analizzare chiaramente le differenze che distinguono i vari character design di Cappello di Paglia, passando da quello di Kazuya Hisada al più recente di Masayuki Sato, per concludere con quello inedito di Midori Matsuda. Il nuovo stile di Matsuda sembra davvero vicinissimo a quello usato dal sensei durante la saga dei samurai. Bisognerà però vedere se gli animatori terranno fede con precisione a questa realizzazione o si discosteranno come spesso capita nelle produzioni di questo tipo, virando su un design più generico. Ovviamente ci auguriamo di no, ma potremmo vederlo con i nostri occhi solamente dopo la visione di qualche episodio.

Tuttavia pare che la schedule del nuovo arco di ONE PIECE sia sta programmata in maniera ottimale e lo staff sta lavorando duro per fornire ai fan un prodotto che si discosti qualitativamente parlando dalle ultime saghe dell'anime per elevarsi e brillare di luce propria. Maggiori dettagli vengono discussi nell'intervista fatta a Tatsuia Nagamine, che parla della nuova direzione che è stata scelta per questa nuova saga e delle sfide artistiche che gli sono state messe difronte per rimanere fedele al manga ed anzi rendere ancor meglio quelle atmosfere.