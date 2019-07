ONE PIECE: il nuovo episodio introduce Tama ai fan

Con un debutto più che soddisfacente, l'adattamento animato di ONE PIECE sta entrando nel vivo del nuovo arco narrativo di Wanokuni. Con il suo nuovo meraviglioso look, i pirati della ciurma di Cappello di Paglia ha fatto il suo ritorno, mentre nuovi personaggi fanno il loro debutto nella serie.

Nel recente episodio 893 delle serie, il protagonista Monkey D. Rufy ha incontrato una ragazza, Tama, che viene così introdotta per la prima volta agli spettatori. Doppiata da Megumi Han, voce di Gon in Hunter x Hunter, la ragazza è stata introdotta mentre viene arrestata.

Vediamo così un flashback di Tama, in cui quest'ultima urla che il clan Kozuki, quando tornerà, darà una bella lezione alle forze di Kaido. Tama è stata così etichettata come traditrice e rischia quindi di essere venduta ad un bordello o come schiava.

Tuttavia, quando le forze di Kaido incontrano Rufy, quest'ultimo le sconfigge ed è così che i due personaggi entrano in contatto. La ragazza gli rivela di avere l'abilità di strapparsi pezzi della sua guancia facendo in modo che gli animali si schierino dalla sua parte e probabilmente è così che ha fatto amicizia con il grande cane leone Komachiyo.

Infine, vi ricordiamo che il prossimo episodio di ONE PIECE mostrerà il nuovo character design di Ace.