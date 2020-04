ONE PIECE: il nuovo personaggio era già stato presentato in passato?

Eiichiro Oda non è di certo il tipo da introdurre personaggi ed eventi a casaccio. Il suo manga, ONE PIECE, è noto per avere collegamenti più o meno velati tra una saga e l'altra, tra individui e individui, facendo scoprire ai fan un mondo enorme ad ogni capitolo. Le correlazioni di questo mondo sono tali da far creare teorie ad ogni occasione.

Col capitolo 977 ONE PIECE ha rivelato che Kaido, l'imperatore al momento con la taglia più alta e capo dei pirati delle cento bestie, ha un figlio. Non si sa se il personaggio in questione sia tra quelli più conosciuti e che abbiamo avuto davanti agli occhi parecchie volte o se sia una figura completamente nuova.

In attesa di ricevere questa risposta da Eiichiro Oda in persona, i lettori di ONE PIECE hanno iniziato a formulare varie teorie. Secondo una di queste, il figlio di Kaido è stato già presentato in passato, più in particolare nei capitoli 675 e 692. All'epoca era in corso l'arco narrativo di Punk Hazard con le dimostrazioni degli esperimenti di Caesar Clown.

In entrambi i capitoli apparì una figura ammantata nell'ombra e che all'epoca era impossibile da associare a chiunque. Questa figura è stata vista nel capitolo 675 di spalle e nel 692 di lato. In entrambi i casi sembra non avere capelli e possedere due grosse corna che abbiamo visto essere in voga tra i pirati delle cento bestie. Sembra inoltre più alto di una persona normale e indossa un mantello estremamente simile a quello di Kaido. Ovviamente non è certo che sia lui, ma i dettagli in questione sembrano metterlo tra i primi posti della classifica. E voi chi pensate sia il figlio di Kaido?