ONE PIECE: il nuovo power-up di Monkey D. Luffy è davvero dietro l'angolo?

Iniziato ormai diversi mesi fa, il più recente combattimento proposto dall’anime di ONE PIECE sembra non volersi concludere, in quanto il protagonista Monkey D. Luffy, nonostante il netto svantaggio e le ferite riportate durante la lotta, seguita a non arrendersi...

Nel corso dell’episodio 867 di ONE PIECE, il giovane pirata dal Cappello di Paglia ha infatti dimostrato ancora una volta la propria forza di volontà, continuando a combattere nonostante tutte le ferite finora riportate. Anche quando la piccola e astuta Flampe si è intromessa nel suo duello con Charlotte Katakuri, al fine di favorire il fratello, Luffy ha continuato a combattere, cercando di affinare la propria Ambizione della Percezione.



Affidandosi al proprio istinto, il ragazzo sta migliorando episodio dopo episodio, ma il divario che lo separa dal rivale Katakuri è ancora troppo vasto perché Luffy riesca a ribaltare le sorti dello scontro. Nel mezzo del combattimento, il ragazzo ha comunque ricordato ancora una volta le parole del maestro Rayleigh, il quale l’aveva sottoposto ad un allenamento davvero particolare…



Un flashback ha infatti rivelato che il Re Oscuro, al tempo, aveva bendato il suo giovane allievo, spronandolo a evitare i proprio attacchi. Stando alle parole dello stesso Rayleigh, il segreto dell’Ambizione della Percezione sta nell’affidarsi ai propri istinti. Di conseguenza, Luffy ha capito che non deve pensare a come evitare gli attacchi del nemico, ma al contrario è necessario che questo si concentri su come percepirli istintivamente.

E sebbene il ragazzo non sia riuscito a prevedere gli assalti di Katakuri, Luffy ha comunque evitato uno dei letali dardi di Flampe, che nell’ultimo episodio di ONE PIECE ha cercato in tutti i modo di ostacolare il giovane pirata. Che la svolta tanto attesa dai fan sia ormai dietro l’angolo?