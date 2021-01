ONE PIECE: nuovo record di vendite per il manga di Eiichiro Oda

Le avventure di Monkey D. Luffy proseguono tra le pagine della rivista Shonen Jump ed il manga ONE PIECE continua a raggiungere numerosi traguardi, l'ultimo dei quali riguarda una nuova imponente cifra di copie vendute.

L'interminabile racconto, iniziato nel 1997, segue un gruppo di pirati intenzionati a trovare il grande tesoro che dà il titolo all'opera. Durante il loro viaggio essi affrontano numerosi nemici e si imbattono in svariati misteri che ruotano attorno alla storia del mondo ed alla stessa eredità del Re dei Pirati di cui sono alla ricerca.

Le ultime pubblicazioni vedono la ciurma di protagonisti, alleata con samurai ed altri pirati, impegnata in una guerra contro due dei quattro imperatori che governano sulle acque del cosiddetto Nuovo Mondo e, dopo svariate pagine ricche di tavole emozionanti, il manga ha raggiunto il traguardo di 1000 capitoli la cui importanza ci viene comunicata dall'autore di ONE PIECE tramite un messaggio.

Questo non è però l'unico grande risultato ottenuto dall'opera, veniamo a sapere infatti che è stata raggiunta una nuova cifra di volumetti venduti in tutto il pianeta. 480 milioni sono le copie del fumetto ora in circolazione che resta inamovibile nella sua posizione di manga più venduto al mondo.

Numerosi sono i fan della serie che prosegue ormai da più di vent'anni ed altrettanti sono anche gli appassionati della trasposizione animata di ONE PIECE che si prepara, col prossimo episodio, a mostrare il flashback di un personaggio atteso.

Cosa ne pensate dell'incredibile risultato? Fatecelo sapere con un commento.