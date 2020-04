ONE PIECE: il romanzo su Nico Robin si mostra in una splendida immagine

Il celebre franchise di ONE PIECE, a causa della moltitudine di personaggi che dipingono l'immaginario di Eiichiro Oda, ha rischiato spesso di mettere in secondo piano anche i protagonisti. Per questo, di tanto in tanto, il sensei supervisiona nuove opere per approfondire i pirati più iconici del suo capolavoro.

Oltre a NOVEL "A" che approfondisce la backstory di Ace, Oda si sta impegnando duramente con il suo staff per ampliare l'universo di ONE PIECE. Con l'uscita del nuovo volume del Magazine dedicato interamente all'opera piratesca di Weekly Shonen Jump, è stata annunciata una nuova novel -di stampo breve- incentrata interamente sul personaggio di Nico Robin.

Quest'ultima, infatti, sarà protagonista di una storia inedita in cui verranno rivelati nuovi eventi mai raccontati prima ad ora, tra cui alcuni dettagli incredibili dell'eroina dei Mugiwara e dell'Armata Rivoluzionaria. Ci teniamo a ricordare, ancora una volta, che la storia originale è supervisionata dallo stesso autore. Ad ogni modo, un primo sguardo alla splendida protagonista potete scorgerlo in calce alla notizia, grazie alla prima immagine rivelata sul profilo instagram ufficiale del Magazine e illustrata da Sakaya Suwa.

In attesa di conoscere i contenuti del romanzo, cosa ne pensate di questa voce di corridoio in merito a una pausa imminente per l'anime di ONE PIECE? Diteci la vostra opinione in merito a questo nuovo progetto, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.