ONE PIECE: un nuovo trailer per l'episodio 892, il primo dell'arco di Wanokuni

Tra poco più di una settimana, l'adattamento animato di ONE PIECE inizierà a coprire l'arco narrativo di Wanokuni. Dai trailer già pubblicati sappiamo che, anche grazie al cambio di regia, che sarà in mano a Tatsuya Nagamine (famoso per Dragon Ball Super: Broly), l'anime presenterà un look tutto nuovo.

Solamente pochi giorni fa, siamo venuti a conoscenza del fatto che, insieme al nuovo comparto artistico, si unirà un nuovo comparto sonoro e una nuova opening. Abbiamo già potuto ammirare un bellissimo trailer per la serie tratta dal manga di Eiichiro Oda in arrivo e ora, grazie alla nota fonte ScotchInformer, abbiamo la possibilità di vedere un nuovo trailer dell'episodio 892.

Nel video che potete trovare in calce alla notizia, delle durata di circa trenta secondi, vediamo alcuni dei personaggi che siamo abituati a conoscere, come Usop, Franky, Zoro, Mokey D. Rufy e insieme alle nuove coloratissime ambientazioni, anche qualche nuovo personaggio.

Il breve trailer riconferma la qualità che sembra portare con sé il nuovo arco di Wanokuni, che ricordiamo farà il suo debutto il prossimo 7 luglio 2019. Nell'atteso del cambio di look della serie, lo scorso episodio ha svelato alcuni misfatti di Barbanera, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad un cosplay della bella Boa Hanckock.