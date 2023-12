One Piece: Oda anticipa una battaglia imminente tra due Imperatori

Come era ipotizzabile, le esclusive più importanti del weekend dedicato al Jump Festa sono arrivate proprio da One Piece. Nel corso dei due giorni di manifestazione, durante i quali sono state diffuse rilevanti novità sui principali manga di Shueisha, è stato Eiichiro Oda a prendersi la scena, anticipando degli sviluppi radicali per il futuro della sua opera.

Data la grande esposizione mediatica che il Jump Festa sta sempre più acquistando nel corso degli ultimi anni, era logico che Oda utilizzasse questa piattaforma per mettere a conoscenza i lettori di alcune novità davvero importanti sul suo manga, sia per quanto riguarda l'universo di One Piece inteso come proprietà intellettuale – quindi con tutto ciò che ha a che fare con le varie ramificazioni mediali dell'opera, tra serie live-action e nuovi remake televisivi – sia per quel che concerne le anticipazioni sulle direzioni verso cui si dirigerà a breve il racconto.

E proprio in merito ai prossimi sviluppi del manga, Oda ha anticipato alcuni indizi che potrebbero cambiare in maniera radicale il corso degli eventi. L'autore infatti non ha solo confermato la fine dell'arco di Egghead, che dovrebbe perciò giungere a conclusione nella prima metà del 2024, ma ha guardato anche oltre l'immediato futuro. Nel messaggio diffuso ai partecipanti del Jump Festa il mangaka ha dichiarato esplicitamente che Rufy approderà a breve su “quella determinata isola”, senza specificare (ma non ce n'era di certo bisogno) il nome o il percorso che porterà i Mugiwara su quello specifico “luogo”, che a meno di eclatanti sorprese, dovrebbe coincidere a tutti gli effetti con Elbaf.

Ma le novità non si fermano qui: perché oltre ad anticipare la fine di Egghead e il successivo approdo della ciurma su Elbaf, Oda ha prefigurato per il 2024 l'avvento di uno scontro importante tra due grandi pirati, dall'esito - citiamo testualmente - “sorprendente”. Non sappiamo precisamente a quali personaggi si riferisse il mangaka, ma dal momento che Elbaf è controllata dai pirati di Shanks, la possibilità che Rufy possa scontrarsi con il suo mentore non appare così improbabile. Molti però, considerati i trascorsi tra Shanks e Barbanera, hanno delineato invece l'eventualità che siano proprio i due Imperatori ad imbracciare le armi.

Per adesso, partendo dalle teorie di One Piece 1102, possiamo ipotizzare che a portare Rufy e compagni su Elbaf sia Kuma, che appare destinato non solo a rincontrare la figlia Bonney, ma a salvare i Mugiwara con un ultimo, lancinante, gesto sacrificale.