One Piece: Oda ha anticipato l'avvento di un arco ancora più grande di Marineford

La saga finale di One Piece ha visto approdare il manga in una dimensione diversa, sia da una prospettiva linguistica che narrativa. Agli occhi di Eiichiro Oda, ad essere compromessa adesso è la stessa configurazione socio-politica del mondo: per cui è solo questione di tempo prima che si arrivi a delineare un arco ancora più esteso e drammatico di Marineford.

Per quanto ogni lettore di One Piece nutre un attaccamento emotivo personale alle singole saghe in cui si è suddiviso il manga, rendendo complessa – se non addirittura futile – una classificazione dogmatica e gerarchica dei migliori archi narrativi dell'opera, è pur vero che Marineford ha occupato nell'immaginario collettivo, così come nella mitologia del manga, un posto decisamente unico. È nel periodo della sua serializzazione che One Piece ha toccato l'apice del suo successo commerciale, determinando per il manga di Oda quel sorpasso (fino a prima impensabile) su Dragon Ball nella classifica dei manga più venduti nella storia di Shōnen Jump – e per estensione, nella storia tout court della produzione fumettistica nipponica; ed è sempre in questa fase storica che l'opera ha alzato drammaticamente la posta in palio, sia nelle relazioni pirateria-istituzioni governative, sia per quanto riguarda i linguaggi con cui il mangaka avrebbe raccontato, da questo momento a seguire, le avventure dei Mugiwara nel Nuovo Mondo.

Ma più il manga si è inoltrato nel cuore del racconto, maggiore sono stati i sacrifici a cui Rufy e compagni si sono dovuti progressivamente sottoporre, per neutralizzare le storture della realtà in cui si muovono. Un fattore, questo, che ha assunto ancora più consistenza nel momento stesso in cui sono state presentate in One Piece le forme yokai degli Astri, a testimonianza di quanto le sorti future dei Mugiwara – e del mondo in cui prendono piede le loro storie – sembrano minacciate dall'avvento di fenomeni talmente inimmaginabili, da generare delle conseguenze potenzialmente imprevedibili. E preso atto dell'escalation di tensioni con cui il mangaka sta connotando gli intrecci della saga finale, non è un caso che Oda abbia posto l'accento, in tempi non troppo remoti, sulla natura tensiva dell'ultima frazione del manga, arrivando addirittura ad anticipare l'avvento, nel futuro prossimo di One Piece, di una saga talmente radicale da far impallidire un arco come Marineford.

Se Egghead ha portato l'escalation bellica tra Mugiwara e Governo Mondiale ad un livello drastico, ciò che vedremo nel prosieguo del manga si porrà, secondo il mangaka, in netta continuità con le soluzioni e i registri appena osservati. Come dichiarato da Oda, infatti, “una delle cose che mi motiva a disegnare One Piece, è la necessità di conseguire le idee che ho maturato riguardo la saga finale, la quale” prosegue il fumettista nel corso dell'intervista “sarà talmente incredibile e densa da rendere un arco come Marineford praticamente minuscolo. In realtà questo ciclo di capitoli l'ho sempre inteso come una sorta di percorso parallelo, tanto che non mi aspettavo che potesse diventare così popolare agli occhi dei lettori”.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo il numero degli archi in cui sarà suddivisa la saga finale di One Piece, non è improbabile ritenere che il riferimento qui avanzato da Oda sia da legare alla delineazione di quel conflitto finale tra Mugiwara (e i suoi alleati) e le istituzioni governative: una guerra, questa, talmente estesa e radicale, da mettere possibilmente in connessione reciproca non solo diversi scenari tra loro - dislocandosi perciò su più fronti – ma anche tutte le figure cardine del Nuovo Mondo. In modo da far transitare, attraverso i boati di guerra, ogni linguaggio, logica e istanza (sociale, culturale e soprattutto narrativa) da cui il mangaka prenderà le mosse per codificare l'epilogo stesso dell'opera.

My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti oggi su