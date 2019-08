ONE PIECE, Oda ha cambiato il design di Katakuri in corso d'opera!

Proprio come i dettagli sui personaggi che scopriamo in ONE PIECE Vivrecard, non sono poche le rivelazioni che oggigiorno scopriamo sull'immenso franchise di Eichiro Oda. Questa volta, al centro dell'uragano, è finito il potente Katakuri.

Il numero 2 della ciurma di Big Mom è stato uno degli avversari più ostici per Rufy, un combattimento senza esclusione di colpi che non ha risparmiato i due Pirati da ferite micidiali. Il nostro eroe ha dovuto nuovamente superare i propri limiti insieme al Gear Fourth per non cadere vittima dalla taglia milionaria che Katakuri pendeva sulla testa. Per questo motivo è diventato un personaggio anche piuttosto apprezzato all'interno della community, a cui si è aggiunta recentemente un'interessante notizia.

Infatti, come rivela Artur - Library of Ohara, Oda sensei aveva previsto un design molto differente rispetto a quello utilizzato in seguito, cambiato dunque durante la serializzazione e prima del suo debutto. Inoltre, era stato inizialmente previsto che possedesse il "Kona Kona no mi", ma non è stato specificato per cosa. Una rivelazione incredibile, che potete ammirare in calce a questa notizia, che a fronte della mutazione del design certifica la poco sedentarietà delle idee di Oda, spesso soggetto a cambi di idea, persino all'ultimo momento.

Nel frattempo, qualora non lo aveste fatto, vi rimandiamo agli spoiler del capitolo 951 del manga dove è in onda la battaglia del secolo, uno scontro tra titani che non potete assolutamente lasciarvi scappare.