ONE PIECE: Oda carica i fan per l'imminente arrivo del 100° volume

Tra le tante epopee che nel corso di questi lunghi anni sono riuscite a imporsi all'interno dell'industria d'anime e manga, una delle più importanti è sicuramente quella di ONE PIECE, franchise che in questi decenni ha saputo imporsi con indomita forza nell'immaginario di lettori e spettatori in tutto il pianeta.

Ebbene, il manga è oramai vicino al sopraggiungere del suo 100° volume, un risultato incredibile che ha portato innumerevoli fan a scatenarsi sui social, come visionabile dal sempre maggior numero di cosplay e fan art a tema che stanno comparendo sui social. Lo stesso creatore della serie, Eiichiro Oda, è ben consapevole del grande risultato ottenuto e, per festeggiare, ha voluto condividere un post a tema, visionabile qui di seguito, nel quale viene anche rivelato quando uscirà il 97° numero di ONE PIECE. Andando più nello specifico, il mangaka ha dichiarato:

"Il 97° numero di ONE PIECE verrà rilasciato il 16 settembre!! Presto arriveremo al 100° volume!!! In realtà, il 97° numero sarebbe dovuto uscire il 4 settembre, ma è stato posticipato a causa del Coronavirus, ops."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente Eiichiro Oda è tornato a parlare di ONE PIECE e, in particolare, del suo finale che va facendosi sempre più vicino, un momento che moltissimi fan attendono con emozioni contrastati, tra hype e paura.