One Piece: Rufy sarà davvero la causa della distruzione dell'isola degli Uomini Pesce?

Tra le profezie più discusse di One Piece, ad ottenere una risonanza centrale è stata sicuramente quella relativa alla distruzione dell'isola degli Uomini Pesce per mano di Rufy. Sul tragico evento, anticipato dalle parole di Madam Shirley, il manga ha sempre mantenuto un certo riserbo. Ma gli ultimi capitoli potrebbero aver avallato tale ipotesi.

Nella tavola su cui si chiude il numero 1107 di One Piece, vediamo prima Van Augur e Catarina Devon esaltare la felice esecuzione del loro “fantomatico” piano, per poi passare ad alcune enigmatiche dichiarazioni di Caribou, che alludono a questioni tanto incerte quanto radicali.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo i motivi per cui il segreto di Caribou potrà cambiare il destino di Barbanera in One Piece, nel corso del lungo viaggio che ha visto il pirata accompagnare i Mugiwara dall'Isola degli Uomini Pesce fino a Wano, Caribou è arrivato a conoscere l'ubicazione di due Armi Ancestrali come Poseidon e Pluton. E nel caso in cui il fuorilegge fosse intenzionato a servirsi di queste informazioni come “merce di scambio” al fine di approdare tra le fila dell'equipaggio dell'Imperatore, è chiaro che Teach avrebbe tra le mani non solo le formule con cui portare a sublimazione i propri piani politici – come quello relativo alla nazionalizzazione dell'isola di Hachinosu – ma possederebbe gli strumenti stessi per innervarsi di un'influenza senza precedenti nel Nuovo Mondo: magari passando anche dalla conquista dell'isola degli Uomini Pesce.

Da questa prospettiva, la necessità da parte dell'Imperatore di ottenere con la forza una strumentazione ancestrale come Poseidon, spingerebbe Barbanera a riversare il proprio plotone d'attacco sull'isola, scatenando potenzialmente le ire dello stesso Rufy, che a quel punto si vedrebbe costretto ad intervenire per tutelare l'incolumità della popolazione sottomarina. Ed è chiaro che in un ipotetico scontro mortale con l'intero equipaggio di Teach, la possibilità che l'intero territorio vada incontro ad una drastica obliterazione, magari anche per mano di un attacco dello stesso pirata, non apparirebbe un'ipotesi così remota o azzardata.

Al tempo stesso, però, la distruzione dell'isola potrebbe caricarsi anche di un significato differente, meno nefasto e più “simbolico”. Nell'ultimo capitolo della saga, infatti, Oda ci ha reso conto della traduzione del Poneglyph, sul quale erano riportate delle parole profetiche di Joy Boy: il leggendario Guerriero della Liberazione, infatti, si scusava per aver lasciato dietro di sé il popolo sottomarino, anticipando come sarebbe tornato a salvarli entro 800 anni, ovvero ai tempi della narrazione presente di One Piece. E dal momento che Rufy, in qualità di incarnazione vivente di Nika, avrebbe la possibilità di dare seguito alle speranze del suo “predecessore”, ecco che l'eventuale distruzione dell'isola potrebbe suggerire una “rinascita” per il popolo degli Uomini Pesce, i quali potranno – chissà – abbandonare il mondo sottomarino per riversarsi su Wano, e tornare così finalmente in superficie.

Ma c'è anche un altro dato da considerare: perché nel caso in cui il capitolo 1107 di One Piece abbia rivelato l'identità degli alleati di Rufy, riconducendoli ai due pirati di Barbanera, è possibile che Catarina Devon e Van Augur abbiano rifocillato Rufy con del cibo proprio per “rubargli l'identità” - grazie ai poteri del Frutto Dog Dog modello Volpe a nove code della piratessa – ed utilizzarla per conquistare, sotto mentite spoglie, l'isola degli Uomini Pesce: materializzando così la profezia di Shirley, nella quale si prefigurava Rufy – o in questo caso, un suo alias – come il responsabile dell'obliterazione del territorio.