ONE PIECE: Oda corregge un errore commesso nel capitolo 925

Nel corso dell'ultimo capitolo del suo capolavoro ONE PIECE, Eiichiro Oda si è lasciato scappare un piccolo errore riguardo al ruolo di un particolare personaggio. In un recente post su Twitter, il mangaka si è scusato e ha corretto la svista.

I fan che hanno avuto il piacere di leggere l'ultimo capitolo di ONE PIECE avranno certamente capito come un errore possa essere sfuggito al sempre rigido controllo a cui l'autore sottopone le sue opere. La miriade di personaggi riapparsi dopo decine (se non centinaia) di capitoli, con i loro ruoli e le loro qualifiche radicalmente cambiati nel corso del tempo, hanno messo alla prova anche il più hardcore di tutti gli appassionati.

Proprio nella sequenza centrale del capitolo 925 assistiamo al ritorno di Gekko Moria, ex membro della Flotta dei Sette, sconfitto da Rufy e creduto morto per mano di Doflamingo dopo la guerra di Marineford, che va in cerca del suo compagno di ciurma Absalom, fondamentale componente della sua banda. Nella sua ricerca si reca nell'isola dove si nascondo alcuni dei pirati a capo delle flotte al comando di Marshall D. Teach, meglio conosciuto come Barbanera.

Proprio uno di questi sottoposti, il temibile e ancora misterioso Avalo Pizarro, evaso da Impel Down e unitoti ai pirati dell'assassino di Barbabianca, viene identificato nel capitolo come il comandante della seconda flotta di Barbanera. In passato però, era stato chiaramente esplicitato come Pizarro fosse al comando della quarta flotta, cosa che ha fatto immediatamente drizzare le antenne ai fan, che si sono trovati quantomeno confusi.

Proprio oggi abbiamo la conferma, attraverso il tweet postato sui canali ufficiali legati a Oda-sensei (che potete visionare in calce alla notizia), che si tratta effettivamente di un errore, e che Pizarro è al comando della quarta flotta dei pirati di Barbanera.

Ora che anche questo piccolo dubbio è stato chiarito, cosa pensate che accadrà in ONE PIECE con il proseguo delle vicende nel paese di Wano? Come si muoverà Teach nei confronti di Moria? Interverrà, in qualità di imperatore, nello scontro tra Rufy e Kaido? O preferirà approfittare del caos al Reverie con protagonisti i Rivoluzionari? Fatecelo sapere!