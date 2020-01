ONE PIECE: Oda corregge un importante dettaglio in merito a Shanks il Rosso

La mitologica opera di Eiichiro Oda, ONE PIECE, è colma di personaggi dall'indiscutibile fascino. Shanks il Rosso, senza alcun dubbio, detiene uno degli appealing più emblematici e interessanti dell'intero franchise, grazie al profondo alone di mistero che si cela dietro la sua imponente personalità.

Dopo aver raccontato la storia dell'isola finale di ONE PIECE, il sensei ne ha approfittato per correggere un errore nel capitolo 957. O, ancora meglio, a un'incoerenza sorta tra lo stesso capitolo e le informazioni fornite dalla Vivre Card di Shanks. In particolare, come rivela il noto portale Library of Ohara, ciò confermerebbe un dettaglio che viene dimenticato dai più.

L'ascesa a Imperatore di Shanks, infatti, è tuttora un mistero del franchise, e fino all'uscita del capitolo 957 era dato per certo che avesse raggiunto il suo posto al fianco di Barbabianca, Big Mom e Kaido prima dell'incontro con Rufy. Invece, il noto capitano dei "Pirati del Rosso" è diventato Imperatore solo dopo il fantomatico incontro col protagonista. Questo apparente semplice dettaglio, tuttavia, fa sorgere una domanda spontanea: a seguito di quale evento Shanks è entrato a far parte dei 4 Imperatori?

Entro i prossimi 5 anni, a quanto si evince da questa rivelazione, conosceremo ciò che ha permesso a Shanks di diventare uno dei Pirati più potenti ed enigmatici di questo mastodontico capolavoro. E voi, invece, cosa ne pensate di questo misterioso evento? Diteci la vostra opinione con un commento qua sotto.