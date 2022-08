ONE PIECE: Oda sta esagerando con le dimensioni di Barbanera?

Quando si lavora ad un manga, soprattutto di serializzazione settimanale come ONE PIECE, può che capitare che gli autori optino per qualche cambiamento in corso d'opera, anche di tipo artistico. Eiichiro Oda, ad esempio, ha apportato qualche modifica al design di Barbanera durante il corso degli anni.

Lo stile di Oda è cambiato molto nel corso del tempo, il tutto parallelamente alla complessità della narrazione del suo capolavoro. Recentemente, tuttavia, ha generato una discussione un thread su Reddit da parte di un utente che ha evidenziato come le dimensioni di Barbanera siano mutate nel corso del tempo. Come potete notare in calce alla notizia, dal capitolo 223 al 925, le fattezze dell'Imperatore sono diventate via via più grandi.

Qualcuno ha spiegato questo fenomeno come una volontà precisa di Eiichiro Oda di sfruttare le dimensioni per una questione d'impatto con il lettore, basti pensare a Kaido che nelle sue prime apparizioni appariva con proporzioni a dir poco enormi. Secondo qualcun altro, invece, il sensei non avrebbe invece mai badato troppo ai dettagli di questo tipo, altezza compresa, e ciò sarebbe dunque frutto dell'arbitrarietà artistica del mangaka.

E voi, invece, da che parte state? Siete d'accordo con le loro opinioni o secondo voi c'è un'altra motivazione in mezzo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.