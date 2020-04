ONE PIECE: Oda e l'incontro con Jotaro Kujo de Le Bizzarre Avventure di JoJo

Secondo voi cosa potrebbe succedere se un mangaka come Echiro Oda incontrasse i personaggi e il mondo creato da Hirohiko Araki? Ve lo diciamo noi, si innamorerebbe dell'opera, proprio come infatti è. Il creatore di One Piece ama letteralmente Le Bizzarre Avventure di JoJo. Ma se decidesse di disegnare uno dei personaggi?

Sappiamo bene come il padre di One Piece, ne corso degli anni, abbiamo più volte omaggiato le opere dei colleghi e delle serie che più ama dando un interpretazione personale di alcuni dei protagonisti. Lo abbiamo visto farlo ai suoi tempi con Naruto, per fare un esempio, e sembrerebbe si sia dilettato anche a realizzare un'illustrazione su JoJo. Infatti, grazie al lavoro svolto da un fan, abbiamo la possibilità di vedere un vecchio disegno, caratterizzato dallo stile inconfondibile di Oda, del protagonista della terza stagione de Le Bizzarre Avventure di JoJo, ovvero Jotaro Kujo. Uno schizzo che siamo sicuri vi lascerà più che sorpresi per quanto sia fantastico.

Sappiamo che non c'è mai stato un crossover ufficiale tra One Piece e JoJo. Gli abbiamo visti soltanto comparire all'interno dello stesso videogioco, Jump Force, insieme a tanti altri personaggi di altrettanti manga famosi. Questa mancanza sicuramente non farà che alimentare in voi la curiosità di poter vedere un personaggio tanto amato come Jotaro, disegnato dall'abile matita del creatore di una delle serie più famose del mondo.

Come potete vedere dal disegno riportato in calce all'articolo, il personaggio creato da Araki ci viene mostrato nell'iconica posa che assume nel faccia a faccia contro Dio Brando, non risparmiandoci, però, anche un bellissimo primo piano sul volto di Jotaro che rende l'illustrazione ancora più bella.

Specialmente guardando il viso del soggetto si nota il tratto caratteristico di Oda, senza contare che alcuni particolari come gli occhi, a noi ricordano molto quelli di un altro personaggio presente nel mondo di One Piece, ovvero Mihawk.

Cosa ne pensi dell'illustrazione che Oda ha realizzato? Ti piace lo stile del maestro applicato s'un personaggio di JoJo? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

