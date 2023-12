ONE PIECE, Oda si è ispirato a Naruto per la creazione di un personaggio

Come autori di due dei Big Three di Shonen Jump nei primi anni 2000, Eiichiro Oda di ONE PIECE e Masashi Kishimoto di Naruto hanno stretto un solido legame di rispetto e rivalità nel corso degli anni, ammettendo entrambi di aver preso ispirazione da elementi e personaggi presenti nell’opera del collega.

Se Kishimoto ha cercato di allontanarsi da Oda rappresentando gli scontri in maniera più matura e facendo morire personaggi considerati importanti nella narrazione, per cercare in qualche modo di conquistare altri lettori e raggiungere una popolarità paragonabile a quella dell’amico, Oda-sensei ha confermato candidamente di aver usato un evento del passato di Kakashi come base per costruire un suo personaggio.

“La cosa che mi ha sorpreso di più è stato quando uno dei cattivi di Kishimoto è diventato invisibile ed è andato sottacqua. Si vede solamente una silhouette, e ho pensato che fosse davvero ben realizzato. L’ho usato come ispirazione per il mio personaggio invisibile”, così ha detto Oda parlando di quando Taiseki del villaggio della Roccia che nel passato di Kakashi rapisce la giovane Rin e di come questo abbia influito sulla creazione di Absalom, incontrato dai Mugiwara a Thriller Bark.

La risposta di Kishimoto a questa rivelazione è stata semplice, e fa capire quanto i due si conoscano bene: “beh, hai sempre avuto occhio per queste cose. Però mi fa piacere sentirlo dire da te”. Prima di salutarci, ecco la nuova micidiale arma della Marina, e la spiegazione per cui Dragon Ball e ONE PIECE possono essere nell’olimpo degli shonen insieme. Eravate a conoscenza di questa ispirazione per il personaggio di Absalom? Ditecelo nei commenti.