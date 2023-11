ONE PIECE: Oda e le ispirazioni per gli Ammiragli dal grande cinema giapponese

In ONE PIECE Eiichiro Oda ha inserito riferimenti culturali che spaziano dalla mitologia, giapponese ma anche norrena ed egizia, fino ad altre forme di arte e intrattenimento come il cinema. In particolare, Oda si è ispirato ad alcune leggende del cinema giapponese degli anni ’60 e ’70 per elaborare il design degli Ammiragli della Marina Militare.

Da sempre una spina nel fianco dei pirati che cercano di affermarsi nelle pericolose acque del Nuovo Mondo, gli Ammiragli sono stati protagonisti di intense battaglie, dove hanno dimostrato il perché di tale titolo. A partire da Akainu, Aokiji e Kizaru durante l’arco di Marineford e la guerra della supremazia scatenata da Barbabianca, fino al cieco Fujitora, in grado di manipolare la gravità a suo piacimento grazie ai poteri del frutto Zushi Zushi, tutti gli Ammiragli sono caratterizzati da un design unico, ispirato a diversi attori del cinema giapponese.

Come potete vedere dal post riportato in fondo alla pagina, ci sono evidenti somiglianze tra gli attori e i membri della Marina. Per Aakinu Oda si è ispirato a Bunta Sugawara, di cui prende anche le fantasie floreali dei tatuaggi, mentre Kizaru e Aokiji sono rispettivamente basati su Kunie Tanaka e Yusaku Matsuda. Per quanto riguarda Fujitora, Oda ha preso molta ispirazione dal protagonista della serie Zatoichi, anch’esso cieco e incredibile abile nell’arte della spada, interpretato da Shintaro Katsu.

Infine, l’ultima aggiunta al rango di Ammiragli, Aramaki, è basato sull’attore Yoshio Harada. Eravate a conoscenza di queste ispirazioni? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo ad un bel cosplay di Monkey D. Garp, e alla data d’uscita e alle teorie sul capitolo 1099 di ONE PIECE.