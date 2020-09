One Piece: Oda modifica Usopp per renderlo beato tra le donne

Come spesso accade, tra l'uscita su rivista - che richiede una certa velocità, in particolare per le pubblicazioni settimanali - e quella su volume, gli autori apportano diverse modifiche. Talvolta si tratta di piccoli accorgimenti di poco conto, altre volte vengono cambiati dettagli fondamentali e testi. E ciò accade anche in ONE PIECE.

Negli ultimi giorni in rete stanno apparendo dettagli sulle SBS di ONE PIECE 97, come accade solitamente quando è in programma la pubblicazione di un nuovo tankobon. Oda ha inserito tante curiosità tra un capitolo e l'altro, menzionando anche il futuro di ONE PIECE e la sua fine.

Ma oltre che giocare con questi dettagli e domande dei fan, il notissimo mangaka ha deciso di modificare e riadattare anche qualche particolare della storia principale. Ricorderete come nel capitolo 979, per prepararsi all'assalto a Onigashima, Usopp entri nel carro armato di Franky in compagnia di Chopper, Nami, Shinobu e Carrot, lasciando fuori Sanji.

Nel capitolo su Weekly Shonen Jump il volto di Usopp era piuttosto serio. Ma nel nuovo volume che è arrivato oggi nelle fumetterie nipponiche, Usopp è invece molto contento della situazione. D'altronde, con Nami a pochi centimetri dal viso chiunque lo sarebbe stato.

In basso potete osservare questa curiosa scelta di Eiichiro Oda con il tweet del fan ScotchInformer.