ONE PIECE: Oda ci mostra la realizzazione della cover del volume 91

Il volume 91 di ONE PIECE è uscito quest'oggi in Giappone, e per festeggiare, Shueisha ha pubblicato un video dietro le quinte in cui Eiichiro Oda ci mostra la realizzazione della splendida cover inerente la nuova raccolta. Il novantunesimo volume contiene i capitoli che vanno dal 901 al 910, cioè i primi passi di Rufy e compagni nel Wano Country.

ONE PIECE, come ormai noto, ha alle spalle più di ventun'anni di pubblicazione ininterrotta, il che si traduce in più di novecento capitoli pubblicati e in novantuno volumi. I numeri del manga di Eiichiro Oda, che si tratti di vendite, record battuti o vita editoriale, sono da capogiro, e sicuramente l'ultima raccolta uscita quest'oggi in Giappone (la numero 91) proseguirà su questa scia, piazzando milioni di copie in pochi giorni.

Shueisha, allora, per festeggiare l'uscita del nuovo volume, ha pubblicato un video in cui Oda realizza la cover della nuova raccolta. Il dietro le quinte, che potete trovare comodamente in calce alla notizia, è logicamente accelerato, ma la cosa davvero interessante è il fatto che il noto mangaka abbia utilizzato una tavoletta grafica, quindi digitale, per creare la cover.

Oda, da tempo, anche grazie ai nuovissimi, intuitivi e aggiornati programmi e device disponibili sul mercato, è passato al digitale per la realizzazione di alcuni contenuti del suo manga, ma questa è la prima volta che l'autore di ONE PIECE mostra ai fan il suo lavoro con la tavoletta grafica, e il risultato è, come sempre, strabiliante.

ONE PIECE prosegue la sua corsa, e questa settimana uscirà il capitolo 927 in Giappone.