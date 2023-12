ONE PIECE: Oda non dorme e non si nutre? L'autore preoccupa con il suo stile di vita

La vita di un mangaka, come ormai abbiamo bene imparato a conoscere, non è delle più semplici. Le scadenze ravvicinate e la pubblicazione settimanale causano forte stress e stili di vita che poco si addicono ad abitudini sane. Tra quelli che nell'ultimo periodo stanno facendo preoccupare troviamo anche l'autore di ONE PIECE.

A differenza di svariati altri colleghi, Eiichiro Oda lavora quasi ininterrottamente da oltre 25 anni. Da ciò si potrebbe presagire che egli svolga un lavoro più coscienzioso, coadiuvato dai suoi assistenti ed editor. Ebbene, pare proprio che non sia così.

Di recente l'autore di ONE PIECE ha parlato dei suoi problemi di salute, svelando come egli venga monitorato giornalmente dal suo medico. Eppure, nonostante questa supervisione il leggendario mangaka conduce una vita tutt'altro che salutare.

In un'intervista del 2017 Eiichiro Oda rivelò la sua opinione sul riposo. Tra il serio e il beffardo, l'autore di ONE PIECE dichiarò che secondo la sua opinione dormire è una perdita di tempo e che preferisce sfruttare quel tempo per raccogliere informazioni preziose per il manga. Oda aggiunse che avrebbe voluto diventare un robot che non necessita di dormire, un'idea che poi ha riciclato per il personaggio di Vegapunk.

Eiichiro Oda fa preoccupare per la sua mancanza di sonno, che peraltro persiste anche fuori da lavoro. "Anche quando vado in viaggio con la mia famiglia, non voglio dormire molto", dichiarò. Ma quanto dorme il creatore di ONE PIECE? Questa domanda trova risposta in un estratto del 2019. Stando a quanto rivelato, Eiichiro Oda va a letto alle 9 e si sveglia alle 12, per un totale di sole 3 ore di sonno. In ciò, la pausa natalizia di ONE PIECE non potrà fargli altro che bene.

Oltre alla forte carenza di sonno, Eiichiro Oda ha un'altra cattiva abitudine. Pare che Oda spesso mangi tonnellate di cibo tutte in una volta, per poi non mangiare più per giorni interi. Il motivo per cui farebbe ciò è per cercare di non addormentarsi durante il lavoro a causa dei picchi glicemici. Anche a causa di ciò, Oda di ONE PIECE è in costante contatto con un medico.