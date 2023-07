One Piece: Oda omaggia l'attesissimo live-action con un poster incredibile!

Si è tenuto qualche giorno fa il One Piece Day, un evento ricco di sorprese per i fan, tra il teaser del Gear 5 e un nuovo trailer per l'imminente arrivo del discusso quanto atteso live-action. Proprio in suo onore Oda-sensei, che ha partecipato alla realizzazione della serie, ha disegnato un bellissimo poster.

Una cover art che riguarda certamente il capitolo 1088, in uscita a breve, ma che riporta anche i personaggi principali visti nel trailer rilasciato qualche giorno fa. In basso possiamo leggere infatti la dedica dell'autore a Netflix e Tomorrow Studio, che affianca Shueisha nella produzione.

Questo secondo trailer si è dimostrato decisamente più convincente rispetto al primo, seppur con qualche riserva. Sebbene la ciurma abbia generalmente incontrato il favore del pubblico, così come Buggy, molto criticato è stato il design di Arlong, accusato dalla community di sembrare un "cosplay fatto male". Anche la CGI sembra davvero migliorata rispetto agli inizi, ma non ancora apprezzata appieno dal fandom, che si è dimostrato molto severo nel giudizio.

Oda dal canto suo ha voluto tranquillizzare i lettori, ammettendo di "aver costretto" il cast a girare alcune scene diverse volte finché queste non lo avessero convinto e che non permetterebbe mai il rilascio di un prodotto che non lo soddisfi completamente. Non ci resta che aspettare il 31 agosto per vedere finalmente come sarà questa serie targata Netflix.

Che cosa vi aspettate da questo live-action? Siete fiduciosi oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Nell'attesa non perdetevi questo bellissimo cosplay a tema One Piece di Nico Robin in piscina.