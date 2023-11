ONE PIECE, Oda parla dei suoi problemi di salute, come sta?

Dopo le parole di Yoshihiro Togashi sul finale di Hunter x Hunter, un altro importante mangaka mette in allarme la community di appassionati. In una recente intervista l'autore di ONE PIECE ha parlato dei problemi di salute e delle patologie di cui soffre e le sue condizioni hanno messo in allerta i fan.

Che Eiichiro Oda non fosse al top della forma fisica lo si era già potuto comprendere dal capitolo 1098 di ONE PIECE, il primo uscito incompleto nella storia della serie manga. Le condizioni precarie dell'autore hanno trovato conferma nelle parole da lui pronunciate alla televisione giapponese.

L'ultimo anno è stato dei più problematici per Eiichiro Oda. Il mangaka è stato costretto a prendersi più pause, e non solo per poter collaborare sul live-action di ONE PIECE. Nel mese di giugno 2023 l'autore di ONE PIECE è stato operato alla vista per un problema di astigmatismo. Un mese di pausa si è rivelato fondamentale per la buona guarigione, ma a quanto pare questo è solo l'ultimo di una lunga lista di problemi fisici che annoiano il mangaka.

Eiichiro Oda ha confessato di soffrire di diabete e di gotta, due malattie che richiedono la massima attenzione nella vita quotidiana. L'autore di ONE PIECE deve dunque curare la sua alimentazione evitando di assumere troppi zuccheri e carboidrati, oltre che sottoporsi a controlli quotidiani. La gotta è infatti una malattia per cui depositi di cristalli di acido urico si accumulano nelle articolazioni e che causa infiammazioni e dolori articolari. Inoltre, Oda segnala giornalmente la sua pressione sanguigna al suo medico, che spesso lo sgrida.

Come ben sappiamo, un autore di manga è costretto a prolungate sessioni di lavoro, sottoposto a stress continui e a uno stile di vita poco attivo che contribuisce fortemente allo sviluppo delle malattie che affliggono tra gli altri anche Oda. Per cercare di controllare meglio le sue condizioni, di comune accordo con Shonen Jump il mangaka si concede una settimana di pausa ogni tre di lavoro. Anche ciò, tuttavia, potrebbe non bastare e la sua salute potrebbe precipitare molto prima del finale dell'opera.