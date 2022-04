ONE PIECE: Oda e la passione per Pokémon GO nel nuovo numero di OP Magazine

Distogliendo temporaneamente l’attenzione da parte della community nei confronti dei sorprendenti eventi narrati negli ultimi capitoli di ONE PIECE nell’ultimo numero del magazine ufficiale è stato raccontato un singolare aneddoto con protagonista Eiichiro Oda, dove è emersa la sua grande passione per Pokémon GO.

Nel corso della sua più che ventennale carriera da mangaka Eiichiro Oda ha dovuto presentare le proprie idee sullo sviluppo della storia e dei personaggi a diversi editor. Attualmente a ricoprire questa importante posizione è Yuuji Iwasaki, con il quale l’autore ha scherzato sin da subito. Nel numero 14 di ONE PIECE Magazine è stata infatti riportato il primo scambio di battute tra i due, con Oda interessato a sapere se al suo nuovo editor piacesse Pokèmon GO. Alla risposta “sì, sono al livello 19”, il mangaka ha risposto: “Allora non sei abbastanza qualificato per essere il mio editor” scherzando.

Una passione quella per Pokémon GO che Oda non ha mai nascosto, inserendo anche degli easter egg di Meltan in alcune scene del manga. La motivazione, come riportato nel post che trovate in calce, si trova anche nelle passeggiate che l’artista fa su consiglio del medico, e che sfrutta per catturare qualche mostriciattolo.

Ricordiamo infine che è stato finalmente annunciato il ritorno dell’anime di ONE PIECE, in seguito all’attacco hacker a Toei Animation, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1046, previsto per domenica 10 aprile su Manga Plus.