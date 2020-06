ONE PIECE: a Oda piace giocare con i numeri, un fan nota il legame segreto di due capitoli

ONE PIECE è noto perché il suo mangaka riesce a creare un mondo in cui ogni singolo elemento è interconnesso ad altri. Non importa se questo elemento è piccolo o grande, prima o poi riapparirà nella trama e potrebbe avere effetti imprevisti. E ciò è fattibile anche grazie alla tanta attenzione che Eiichiro Oda dedica al suo progetto.

Un fan ha notato infatti una curiosa coincidenza, che probabilmente coincidenza non è, che collega due capitoli distanziati di circa sette anni. Stiamo parlando del capitolo 592 e 925 di ONE PIECE. Il numero dei due capitoli scambia alcune cifre per avere numeri simili e sono misteriosamente collegati da Kuraigana e Perona. Come si può vedere in calce, entrambe le prime pagine del capitolo sono dedicate all'isola dove risiede Mihawk e che recentemente è stata abitata anche da Perona.

Un legame che continua e si fa sempre più particolare pensando che tra l'uno e l'altro sono passati esattamente 333 capitoli. Un numero preciso che ha fatto impazzire i fan di ONE PIECE, ora alla ricerca di teorie che possano basarsi su questo numero. Avete mai notato questa particolarità con questi due capitoli di ONE PIECE, oppure avete trovato altri collegamenti bizzarri nell'opera di Eiichiro Oda?

Intanto il manga va avanti con Kidd in primo piano, cosa succederà in ONE PIECE dopo la pausa?