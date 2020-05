ONE PIECE: Oda si prende una piccola pausa, ecco quando torna il manga

Proprio come aveva promesso il sensei qualche settimana fa, ONE PIECE dovrà sottostare a più pause del solito, rafforzate soprattutto dall'esigenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Per il capitolo 981, dunque, dovremo attendere un pochino più del previsto, con l'appuntamento previsto per il mese di giugno.

Dopo aver dato un'occhiata ai primi spoiler del capitolo 980, la scena torna a concentrarsi su un rabbioso Rufy, che nel frattempo è stato raggiunto da Zoro. I due, tuttavia, sono osservati da Scratchman Apoo che non perde tempo a raggiungere Queen per avvertirlo della loro presenza. Inizia così la caccia ai due Mugiwara per il posto vacante dei Sei Guerrieri Volanti.

Ad ogni modo, al termine del capitolo, Shueisha ha confermato la nuova pausa di ONE PIECE che permetterà al sensei un attimo di respiro. Il manga, dunque, tornerà la settimana subito successiva, con l'uscita su Manga Plus prevista al 7 giugno che conterrà tanto di pagine a colori. Al solito, verremo a conoscenza dei contenuti dell'episodio qualche giorno prima dell'uscita ufficiale, intorno alla giornata di mercoledì 3 giugno. Vi suggeriamo, dunque, di continuare a seguirci per non perdervi il proseguo della saga di Wano, ormai in prossimità della battaglia finale.

Riuscirà Rufy a scatenare l'inferno in quel di Onigashima o sarà interrotto sul più bello? E voi, invece, vi aspettavate una breve pausa al termine del capitolo 980? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.