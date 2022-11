ONE PIECE: Oda si prepara alla Jump Festa, spunta già il suo shikishi speciale

A fine dicembre, Shueisha crea un mega raduno durante la Jump Festa. Questa manifestazione della casa editrice raccoglie i titoli più noti nati dalle pagine di Weekly Shonen Jump, Jump SQ, V-Jump, Young Jump e le altre riviste di spessore. Ovviamente alla Jump Festa di dicembre ci sarà anche ONE PIECE, il manga dei record.

Non può mancare l'opera di Eiichiro Oda da questa manifestazione e sicuramente riceverà un bel po' di tempo di esposizione. Intanto il mangaka si prepara già, dato che, come da tradizione, bisogna preparare un disegno. Gli shikishi verranno poi appesi tutti su un'enorme parete, uno di fianco all'altro. Anche se manca più di un mese all'evento, Oda ha già pronta la sua illustrazione.

A riportarla è Scotch Informer, sempre ben informato sulle vicende che ruotano intorno a ONE PIECE, sia dentro che fuori dal manga. Il post in basso è diviso in due tweet: il primo è uno scatto molto opaco e preso dall'immagine in esposizione, mentre il secondo riporta l'immagine con un gigantesco SAMPLE affisso sopra.

Anche la Jump Festa 2023 ha il suo Rufy, sempre sorridente e con l'immancabile cappello di paglia sulla testa. Cosa verrà svelato durante la manifestazione per ONE PIECE? Invece già si sa che sarà assente un doppiatore di Jujutsu Kaisen.