ONE PIECE, Oda alle prese con Apple AirPods: 'Sembrano degli Udon'

La Guerra per Wano ha visto i Pirati di Cappello di Paglia lottare per liberare i confini della nazione isolata, combattendo contro i pirati delle Cento Bestie dell'imperatore Kaido e le sue numerose forze. Il manga e l'anime di ONE PIECE continuano questa battaglia che segnerà il mondo della Grand Line, anche grazie a delle nuove cuffiette Apple.

L'agenda di Eiichiro Oda è decisamente piena, ma questo non ha impedito al mangaka di condividere un suo ultimo esilarante aneddoto sul suo rapporto con la tecnologia.

Anche se il mondo della Grand Line potrebbe non essere tecnologicamente avanzato come il nostro, con la maggior parte dei pirati che si affidano alla tecnologia di un tempo e ai poteri dei Frutti del Diavolo per ottenere il potere sui mari, Oda si è assicurato di includere una serie di personaggi che usano la tecnologia in diversi sorprendenti modi.

Con il maestro d'ascia dei Cappello di Paglia, Franky, capace di trasformarsi in un robot gigante, la Guerra per Wano gli ha dato molto di cui occuparsi per quanto riguarda gli scontri con i membri dei Pirati delle Cento Bestie e i loro alleati nell'isola samurai di Wano.

Oltre alle abilità di Franky, Wano ha dato ai fan l'opportunità di vedere il membro della Generazione Peggiore, Kid, sferrare alcuni attacchi tecnologici contro la mostruosa imperatrice Big Mom in ONE PIECE 1039.

In uno degli ultimi numeri di Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda ha condiviso la sua esperienza con gli Apple AirPods, rimanendone confuso all'inizio, ma poi riuscendo ad apprezzarle quando è effettivamente arrivato a possederne un paio. Molto probabilmente utilizzandole per ascoltare qualcosa mentre disegnava la storia dei Cappello di Paglia:

"Quando vedevo la gente con le AirPods, pensavo: 'Ehi, avete degli udon nelle orecchie!'. Ma le ho provate e sono spaventosamente fantastiche!"

La schedule di lavoro di Oda è una cosa leggendaria nel mondo dei manga, spendendo innumerevoli ore ogni settimana per continuare a raccontare la storia di Rufy e il suo sogno di diventare il Re dei Pirati.

Tuttavia, Oda sembra non avere ancora molto tempo da passare con Rufy e compagnia, avendo dichiarato recentemente che ha intenzione di concludere la storia di ONE PIECE entro i prossimi cinque anni.

Cosa ne pensate di questo esilarante aneddoto di Eiichiro Oda? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.