ONE PIECE: ecco da dove Oda ha preso ispirazione per l'isola di God Valley

ONE PIECE , l'epopea piratesca firmata Eiichiro Oda, è ricca di riferimenti alla storia, a numerose culture e tradizioni e mitologie, e sembra che il celebre mangaka abbia preso ispirazione anche dai meravigliosi paesaggi del Giappone e degli Stati Uniti per creare alcuni luoghi all'interno del manga, come scoperto recentemente da un fan.

L'utente @scopper_gapan ha condiviso su Twitter le immagini che abbiamo riportato in fondo alla pagina. Viene messa a confronto una delle tavole del maestro, estratta dal capitolo 957 "Ultimate", dove sono stati presentati per la prima volta i Pirati di Rocks, e la misteriosa isola God Valley.

I Pirati di Rocks, trentasei anni prima dell'inizio dell'avventure di Luffy e compagni, erano considerati una delle ciurme più potenti del mondo, avendo tra i suoi membri tre personaggi che sarebbero diventati imperatori, Barbabianca, Big Mom e Kaido.

Questo terribile equipaggio era solito attaccare e uccidere brutalmente i propri avversari, e quando si trovarono sull'isola conosciuta con il nome di God Valley, presero di mira alcuni nobili mondiali, che furono salvati da un'improvvisa alleanza tra Monkey D. Garp e Gol D. Roger, gli unici in grado di fermare Rocks e i suoi compagni. Lo scontro finì con la morte di Rocks, e il successivo scioglimento della ciurma.

Non è stato mai rivelato molto dell'isola dove avvenne tutto ciò, che portò Garp ad essere considerato l'eroe della Marina, si sa solo che è caratterizzata da enormi vallate e montagne molto particolari. E come scoperto dal fan citato ad inizio articolo, sembra che Oda si sia direttamente ispirato alla Valley of the Gods, la bellissima vallata a sud est dello Utah caratterizzata da alte torri naturali e particolari conformazioni rocciose.

Ricordiamo che è stato annunciato l'arco finale di ONE PIECE, e vi lasciamo alle reazioni dei fan al combattimento di Zoro e Killer.