ONE PIECE: Oda realizza un disegno per celebrare l'anniversario di Treasure Cruise

Il successo del manga capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, si è negli anni espanso oltre l'originale formato cartaceo. Passando per la serie animata e tutti il merchandise di cui si fa carico, anche il mondo dei videogiochi è stato fatto partecipe del franchise, con la realizzazione di diversi titoli per le varie piattaforme tra cui smartphone.

Quest'anno infatti si celebra il quinto anniversario di ONE PIECE: Treasure Cruise, videogioco per Android e iOS, pubblicato da Bandai Namco Entertainment, che tra i vari giochi sviluppati su licenza per mobile, è un dei pochi di buona qualità localizzato in lingua inglese.

Negli anni è così riuscito a catturare milioni di giocatori in tutto il mondo, che ancora oggi lo giocato e lo seguono con interesse. Grazie anche al grande successo del gioco, lo stesso Eiichiro Oda ha celebrato i cinque anni con un disegno originale autografato.

Nel post Twitter che potete trovare in calce alla notizia, potete ammirare il disegno dell'autore, che raffigura il protagonista Monkey D. Rufy e il capitano dei Pirati Heart, Trafalgar D. Water Law.

Di recente abbiamo potuto ammirare uno sketch di Brook realizzato da un famoso mangaka, mentre Eiichiro Oda ha rilasciato interessanti informazioni riguardo ONE PIECE in un intervista, rivelando quello che ritiene essere l'arco narrativo più riuscito del manga.