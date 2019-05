ONE PIECE, Oda risponde al motivo per la quale Rufy non uccide i suoi nemici

Non sono moltissime le opere shonen che inseriscono all'interno della loro opera il tema della morte, cercando di ridurre il più possibile la portata al minimo indispensabile per rigore di trama. Anche ONE PIECE non ha paura di evitare di toccare l'argomento, come ci spiega Eichiro Oda.

Tra le scene più emblematiche nell'opera più venduta di sempre non si può non ricordare l'arco narrativo di Marineford, la saga che vide protagonista la scomparsa di ben due personaggi di spicco del manga, ovvero Ace e Barbabianca. La loro dipartita diede le basi per l'emersione di Barbanera a Imperatore, nonché lo proiettò come uno dei principali antagonisti dell'intero titolo. Tuttavia, i fan si sono chiesti per quale motivo Rufy nei suoi innumerevoli scontri non abbia mai ucciso il suo avversario, chiamando in causa direttamente Eichiro Oda, l'autore dei ONE PIECE.

La risposta arrivò come speciale del 4° volume del manga, alla chiusura del capitolo 30, in cui il mangaka, che recentemente ha svolto un'intervista che vi abbiamo riportato in una news, racconta per quale motivo il nostro eroe non uccide mai nessun avversario. La domanda dell'appassionato, dunque, qui segue:

"Per quale motivo Rufy non uccide mai i suoi nemici? Ho letto e riletto il manga e non ha mai ucciso Mohji, così come Helmeppo e il Capitano Morgan, nonostante questo sia stato fatto fuori da Zoro. Come mai?"

La risposa di Oda arriva puntuale:

"Bella domanda. Partiamo dal presupposto che Morgan è ancora vivo. Lo ha catturato il suo allievo e ora si trova in prigione. Il motivo per cui Rufy non uccide è il seguente: In quest'era, gli uomini vivono seguendo e difendendo i loro ideali. Rufu li distrugge sconfiggendo i suoi nemici e per loro, che perdere i loro ideali equivale a morire, soffrono di una sconfitta ben peggiore della morte. Ucciderli sarebbe come andare oltre questa sconfitta. Sia Rufy che i suoi avversari danno più importanza alla vittoria e alla sconfitta che allamorte stessa".

La risposta del sensei arriva chiara e coincisa, e ci sentiamo di essere in accordo per ciò che il manga ci ha mostrato sino ad ora. Vi ricordiamo, intanto, che l'anime ha mostrato il ritorno di uno storico nemico, che sta per tornare alla ribalta delle scene.