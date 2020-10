ONE PIECE: Oda riuscirà davvero a raggiungere il capitolo 1000 entro la fine dell'anno?

Eiichiro Oda ci crede davvero, o almeno è quello che ha promesso ai fan di ONE PIECE. Tuttavia, raggiungere il capitolo 1000 entro la fine dell'anno si sta facendo sempre più difficile del previsto, complice soprattutto la pausa improvvisa per motivi di salute. Ecco cosa deve fare il sensei per rispettare la sua promessa.

Anche se il countdown verso quota 1000 è già iniziato, le probabilità che davvero ONE PIECE raggiunga l'ambita meta entro il 2020 si fanno sempre più esigue. Con l'ennesima pausa del manga l'autore non può ora più permettersi alcuna settimana di stop per evitare di infrangere la sua volontà. Attualmente, contando la nuova pausa, il capitolo 995 di ONE PIECE uscirà a metà novembre, il 15 per l'esattezza su Manga Plus, realtà che allontana la fine dell'anno a soltanto 6 uscite, senza contare la consueta doppia-uscita di Jump a dicembre.

Eiichiro Oda, dunque, dovrà pubblicare dal momento del suo ritorno 6 capitoli consecutivi per rispettare i termini da lui previsti con il capitolo 1000 che dovrebbe essere pubblicato per l'esattezza il prossimo 27 dicembre. Ad ogni modo, se per un qualsiasi altro motivo dovesse concedersi una pausa ulteriore allora non vederemo il capitolo 1000 prima del 2021.

Ma riuscirà davvero il sensei a pubblicare 6 capitoli consecutivi? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto. Sempre in calce è disponibile il prossimo calendario delle uscite della rivista.