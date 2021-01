ONE PIECE: Oda rivela in anteprima la copertina del volume 98

Oltre l'uscita settimanale su Weekly Shonen Jump, il manga di ONE PIECE viene pubblicato anche in versione tankobon, ovvero quel volumetto che poi arriverà anche in Italia e che contiene vari capitoli ed extra. L'uscita del numero 97 risale a diversi mesi fa, mentre nel 2021 sta per fare il suo debutto ONE PIECE volume 98.

Manca ancora qualche settimana considerato che questo tankobon arriverà nelle fumetterie e store nipponici il 4 febbraio 2021. Ma è necessario che il mangaka Eiichiro Oda prepari con largo anticipo l'illustrazione che finirà sul tankobon. Come ormai accade da diverso tempo, tramite i suoi social, l'autore condivide le prime bozze sulla copertina di ONE PIECE 98.

Lo fa sia con un'istantanea finale che serve per capire composizione e colori sia con un video che mostra tutto il processo di creazione. In basso possiamo vedere i due tweet in questione, col primo che mostra quale sarà la composizione finale; il secondo invece ci mostra l'inizio della composizione, con Rufy e Yamato in particolare che sembrano aver dato problemi al disegnatore. Pian piano, la copertina prende forma nel video fino ad arrivare alla sua versione finale che sarà poi riprodotta da Oda su carta.

Il volume 98 non conterrà l'atteso capitolo 1000 di ONE PIECE, ma dovrebbe contenere invece i numeri dal 985 al 994. In Giappone su rivista sta invece per fare il suo debutto ONE PIECE 1001.