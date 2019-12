ONE PIECE: Oda rivela com'è nato il character design di Sanji

Ogni pirata nell'epopea di ONE PIECE è particolare, a volte bizzarro ed estremamente ispirato. Molte di queste fonti a cui il sensei attinge nella realizzazione dei personaggi fa riscontro nella vita reale, in particolare ad attori e personalità conosciute ne mondo dello spettacolo. E il design di Sanji, invece, da chi è stato ispirato?

L'adattamento animato di ONE PIECE, lentamente, si avvicina alle attuale vicende del manga, pur dilatando considerevolmente la narrazione. L'ultimo episodio, infatti, ha finalmente mostrato l'attesissimo scontro tra Rufy e Kaido in un tripudio di epicità, pur rinunciando a una totale fedeltà al manga che ha storto il naso ad alcuni appassionati.

Sulla celebre community di Reddit, nel frattempo, un appassionato ne ha approfittato per riportare alla luce una particolare SBS tra Oda e i fan, dove questi ultimi si domandavano per quale motivo l'aspetto di Sanji fosse tanto simile a Leonardo DiCaprio. Il sensei, dunque, ha rivelato che in realtà non si è ispirato al celebre Jack di Titanic, bensì a Steve Buscemi, in particolare al suo ruolo nel film "Le Iene" del 1992, che potere recuperare sul nostro sito grazie alla recensione dell'omonimo videogioco.

Oda, infine, ha aggiunto ironicamente che nessuno si è mai accorto di questa somiglianza, ad eccezione di un impiegato che lavora per la Bandai. E voi, invece, sapevate questo aneddoto? Diteci la vostra opinione, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.