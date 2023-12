One Piece: Oda potrebbe aver rivelato il più forte tra Shanks e Mihawk

È consuetudine, tra gli appassionati di shōnen battle, discutere dei livelli di potenza dei personaggi e di chi ha maggiori possibilità di prevalere sull'altro in un confronto diretto. Nel caso di One Piece, si sa, questa è la prassi, soprattutto quando è lo stesso autore a fomentare le diatribe tra due dei suoi (anti)eroi più amati: Shanks e Mihawk.

È da tempo immemore, ovvero da quando Oda ha iniziato a disegnare 26 anni fa il manga di One Piece, che si discute su chi sia veramente il più forte tra Mihawk e Shanks. D'altronde i due non sono solamente legati da un lungo rapporto di odio/competizione, visto che si sono scontrati più volte in passato, ma non hanno mai realmente mostrato il loro pieno potenziale. Se dei grandi villain rimasti, cioè gli Ammiragli, Crocodile o Barbanera, si sa (più o meno) quale sia il loro livello di potenza, sulla natura reale del potere di Mihawk e Shanks resta, a tutti gli effetti, un'ombra.

Ecco allora che una frase pronunciata tra le righe da Oda negli ultimi tempi, potrebbe finalmente stendere un velo di chiarezza sulla disparità di potere tra i due. Naturalmente tutti sanno che Mihawk è lo spadaccino più formidabile del mondo di One Piece, ma rispetto a Shanks, secondo Oda, sarebbe superiore solamente nell'arte della spada. Una dichiarazione, questa, che ha tanto il sapore di una rivelazione, al punto da mettere fine all'annosa questione che attanaglia gli appassionati di One Piece sin dagli albori dell'opera.

Un indizio in tal senso lo avevamo già avuto con l'uscita di One Piece Film: Red, dove Shanks sembrava letteralmente intoccabile, nonostante avesse messo in campo solamente una parte (forse anche minima?) del suo potenziale.

Inoltre proprio sul finire della saga di Wano, si è visto come “il Rosso” - specialmente nella sua versione animata – abbia liquidato un rivale temibile come l'Ammiraglio Toro Verde con il solo utilizzo dell'Haki. Confermando, a tutti gli effetti, una regola non scritta di One Piece: che i personaggi veramente imbattibili, come Roger o Garp, non necessitano di spade o frutti per esercitare il proprio dominio sugli altri.