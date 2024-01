One Piece: Oda potrebbe aver già rivelato il ruolo di Shanks nel manga

la figura di Shanks è la più indecifrabile di tutto One Piece. Sulla reale natura che lo contraddistingue, Oda non ha ancora gettato luce, o comunque ha rivelato i motivi che ne muovono le gesta solo in maniera parziale. E una teoria emersa in queste ore promette proprio di scardinare questo velo di segretezza in cui versa l'identità del pirata.

In quanto uno dei Quattro Imperatori del Mare, Shanks è già di per sé destinato ad esercitare un'influenza nevralgica sugli eventi e sui rapporti di potere nel Nuovo Mondo, tanto che lo abbiamo inserito tra i 5 personaggi che giocheranno un ruolo radicale nel 2024 di One Piece. Eppure i suoi obiettivi, così come le intenzioni più o meno condivisibili che si nascondono dietro di essi, non sono mai stati apertamente verbalizzati da Eiichiro Oda nel corso del manga, anche se, secondo il parere di alcuni lettori, l'autore avrebbe disseminato nell'opera una serie di indizi tanto enigmatici quanto emblematici in merito al destino dello Yonko, e che potrebbero finalmente scardinare quella barriera di segreti e misteri sotto cui il pirata ha celato la sua natura stessa di fuorilegge.

Da questa prospettiva, per poter iniziare ad indagare le foci di un enigma che appare a tutti gli effetti ancora insondabile, si potrebbe partire da un dettaglio inserito nel capitolo 1054 di One Piece, occorso durante la conversazione tra l'Imperatore e il suo vice-comandante Benn Beckman. Mentre i due pirati discutono sulle prossime mosse della ciurma, una vignetta focalizza l'attenzione sulla bevanda che i fuorilegge stanno bevendo, la cui etichetta riporta la terminologia “Sake 67 No. 5” in un evidente riferimento ad una celeberrima composizione di Ludwig Van Beethoven, ovvero la “Sinfonia No. 5, Opus 67”. Come è risaputo dagli appassionati del maestro, e in generale di musica classica/ottocentesca, tale partitura in do minore è anche conosciuta come la “Sinfonia del Destino”, un dettaglio che potrebbe sì apparire come un mero vezzo dell'autore, ma che non a caso precede un momento chiave della narrazione, soprattutto in riferimento alle motivazioni che smuovono l'animo dell'Imperatore.

Non appena Oda inquadra l'etichetta della bottiglia di sake, ecco che Shanks si espone come mai aveva fatto in tutto il corso dell'opera sugli obiettivi nevralgici del suo percorso, tanto che lo vediamo pronunciare in primo piano quella battuta già divenuta iconica, ovvero “andiamo a prenderci il One Piece!”. Parole forti, non solo perché si fanno portavoce di una rabbia deflagrante, di cui il lettore - almeno fino a quel momento – non sospettava l'esistenza, ma soprattutto perché portano per la prima volta il pirata a verbalizzare il suo desiderio più recondito, cioè quello di individuare nel famigerato Tesoro di Roger la chiave per sublimare la sua stessa essenza piratesca.

Da questo punto di vista, se Oda ha davvero connotato Shanks come il pirata attualmente più forte di One Piece, ecco che l'inarrivabile livello di forza che lo contraddistingue potrebbe avere anche una funzione simbolica, oltre che narrativa: perché in caso a governare ogni azione o desiderio recondito dell'Imperatore fosse la ricerca e il successivo ritrovamento del One Piece, è chiaro allora che il mentore di Rufy rappresenterebbe per il suo eponimo allievo l'ostacolo più grande, e al tempo stesso più duro da soverchiare, per poter rilevare il ruolo di Re dei Pirati e dare così seguito a quel sogno che ne motiva il viaggio sin da quando ha ricevuto il Cappello di Paglia. Donato, simbolicamente, da colui che ne ostacolerebbe ora il cammino verso la gloria.