One Piece: Oda ha rivelato il segreto dietro il Futuro Distorto di Bonney

Tra le tante rivelazioni del capitolo 1103 di One Piece, ad assumere rilievo è soprattutto quella relativa alle abilità di Bonney, di cui solo adesso sono state rivelate le reali origini. I poteri della ragazza sono il frutto di un esperimento, che ha portato la figlia di Kuma ad acquisire una serie di capacità, come quella del Futuro Distorto.

Proprio in merito a questa peculiare abilità, che permette a Bonney di replicare anche le proprietà della gomma tipiche di Nika, si è soffermata l'attenzione dei lettori. Prima delle spiegazioni offerte dal capitolo 1103, era logico ricondurre tali poteri all'assunzione da parte della ragazza del Frutto Toshi Toshi no Mi. Ma come spiegato da Saturn, le abilità della figlia di Kuma rispecchiano a tutti gli effetti le caratteristiche del frutto in questione, di cui però Bonney ha assorbito sono un estratto. L'esperimento a cui l'Astro l'ha sottoposta da infante era infatti finalizzato a trasmettere l'essenza di un Frutto ad un neonato, senza che il bambino lo ingerisse. Il risultato ha così raggiunto gli scopi prefissati dal Ministro, attivando però nella figlia di Kuma la stessa sindrome di cui soffriva la madre Ginny, a conferma di quella teoria di One Piece che vede Saturn quale responsabile unico della malattia di Bonney.

Oltre a rivelare le origini della “contaminazione”, il capitolo 1103 ha gettato luce anche sulla natura intrinseca delle abilità di Bonney, in particolare su quella relativa al Futuro Distorto. Tale capacità consente di fatto alla ragazza di trasformarsi in qualsiasi futuro immaginato, l'importante è che riesca a prefigurare mentalmente una versione alternativa di sé stessa, fino a credere ciecamente nella sua verosimiglianza. In poche parole se Bonney immagina di essere Nika, reputando tale realtà come “possibile”, ecco che riesce ad attivare improvvisamente le abilità della gomma, come le abbiamo visto fare prima da bambina nello scontro con Alpha, e poi sulla Egghead del presente nella battaglia contro Saturn.

Tale tecnica, però, ha dei grandi limiti. Come spiegato dall'Astro, più la ragazza familiarizza con la realtà, più le possibilità di replicare i poteri della versione da lei appena prefigurata si riducono, proprio perché il suo potere deriva dagli orizzonti dell'immaginazione. Se la piratessa perde convinzione in un dato evento o in una particolare forma, ecco che i suoi colpi si fanno di conseguenza più fiacchi e stanchi, tanto che nel momento in cui Saturn mette in questione la sua stessa capacità di credere nel mito di Nika, la ragazza non è più in grado di rispondere ad alcun attacco, anche in caso di attivazione di una mossa formidabile come il Gear Third.

Ed è proprio sulle abilità della gomma, sulla possibilità cioè che Bonney possa un giorno arrivare a sublimare tutte le proprietà del Frutto Nika, che i lettori hanno posto qui l'accento. D'altronde l'eventualità che Bonney acquisisca il Gear 5 non è da escludere a priori, anche perché è stato lo stesso Saturn a sottolineare come la ragazza non abbia ancora collegato la figura di Nika a Rufy, non avendolo visto nella sua configurazione “dai capelli bianchi”.

È perciò lecito supporre che nel breve futuro Bonney possa arrivare ad emulare anche lo stadio finale del Frutto, una volta osservata la trasformazione definitiva di Cappello di Paglia. Ma è anche vero che la coesistenza di due Nika, o comunque di due personaggi in grado di attivare abilità più o meno analoghe, potrebbe non solo compromettere la singolarità di Rufy e del suo (già iconico) potere, ma anche la possibilità stessa che Bonney in One Piece entri tra le fila dei Mugiwara.