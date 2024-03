One Piece: Oda ha rivelato il segreto dietro la longevità del suo manga

La connessione testo-pubblico su cui Eiichiro Oda ha fondato i linguaggi e il successo di One Piece è un fenomeno complesso e stratificato, impossibile da ridurre a delle motivazioni univoche o limitanti. Eppure secondo il mangaka esiste una strategia, che per quanto non garantisca la popolarità di un'opera, contribuisce a mantenere fidelizzati i lettori.

Prima ancora di inoltrarci nelle considerazioni dell'autore (che sono comunque personali, e quindi privi di connotazioni universali) è possibile anticipare in merito un'altra prospettiva, che acquisisce valore proprio perché denota quell'elemento, che attraversando l'intera storia delle produzioni culturali, non ha mai fallito nel garantire il successo delle grandi epopee, soprattutto quelle temporalmente più estese: ovvero l'attitudine al cambiamento.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui riportiamo le scene che Oda preferisce disegnare di One Piece, ciò che ha spinto il mangaka nipponico ad abbandonare la stesura delle (tanto amate) sequenze di vita mondana (tipiche della sezione iniziale del manga) in favore dei sempre più progressivi ipercinetismi di cui si è andata a connotare la narrazione nel prosieguo della storia, è da ricondurre proprio alla necessità di seguire l'onda delle trasformazioni: l'unica strategia che restituisce ad un'opera un alone di longevità, permettendole di rimanere costantemente attuale e moderna, nonostante attraversi periodi storici consistenti. È da qui che si ramifica la capacità dell'autore di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato e cosmopolita, portando il racconto ad esercitare un ruolo primario in ogni sua fase storica, malgrado il panorama del consumo dei manga, e la stessa platea di lettori, siano cambiati drasticamente nel corso degli ultimi 25-30 anni.

Eppure il mangaka è sempre attuale e moderno. Perché? Un motivo (ma ce ne sono molti) lo riconduciamo alle capacità di foreshadowing esibite da Oda in One Piece, all'attitudine cioè di delineare con largo anticipo gli sviluppi futuri dell'opera, restituendo così coesione e spessore drammatico ai singoli eventi che cadenzeranno il prosieguo del racconto. Un fattore che si lega a quell'esigenza, percepita agli occhi di Oda come una necessità, di inserire nel singolo capitolo un quantitativo di materiale narrativo e di informazioni sul mondo dell'opera “in eccesso”, che già di per sé potrebbe costituire il corpus diegetico di almeno due o tre numeri del manga. Secondo l'autore, come indicato nel corso di varie interviste, sarebbe proprio questa sua propensione a restituire al racconto un grado di densità decisamente più alto della media a generare la fidelizzazione nei lettori: perché ogni uscita settimanale deve emozionare e al tempo stesso nutrire l'attesa per il prosieguo della serializzazione.

Questa enfasi sulla densità ha avuto poi una conseguenza grafica: se agli inizi del manga, le tavole erano mediamente suddivise in quattro-cinque vignette, in modo da garantire un ampio respiro alla narrazione, dal periodo post-time-skip, l'autore ha incentivato progressivamente la scomposizione interna del quadro, in modo da consentire al singolo capitolo di riportare più informazioni, grazie all'aumento del numero di vignette (in media circa sette o addirittura otto per tavola). Un fattore, che agli occhi del mangaka, ha contribuito a rendere costante l'investimento emotivo dei lettori, anche in faccia ad un “sacrificio” necessario del numero di splash page (ampiamente ridotto) attraverso cui l'autore ha veicolato in passato alcune delle immagini più potenti della storia di One Piece