One Piece: Oda potrebbe aver rivelato un segreto nascosto dei bucanieri

Sin da quando Saturn aveva costretto Vegapunk ad inserire nel corpo di Kuma il dispositivo di autodistruzione, il destino del cyborg sembrava segnato. Eppure in One Piece 1104 Orso continua ad opporsi all'Astro nonostante l'attivazione di questo strumento. E una risposta la potremmo ritrovare in un potere nascosto dei bucanieri.

Uno degli aspetti su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione degli spettatori – e dello stesso Eiichiro Oda – nel corso della saga di Egghead è stato proprio il percorso tragico dell'eroico padre di Bonney, e la rivelazione della sua reale natura, sia in merito alla personalità che lo contraddistingue, sia per quanto riguarda le sue proprietà genetiche. Sui bucanieri, in realtà, non è stata ancora gettata completamente luce, ma sappiamo che condividono delle analogie sanguigne con i Giganti – che li portano ad essere dotati di un vigore fisico invidiabile – e che sono consacrati al culto di Nika.

Un insieme di fattori, questo, che apre già di per sé ad una sequela pressoché infinita di interrogativi e speculazioni, ma che al tempo stesso ci conferma due certezze: una relativa all'importanza che tale specie eserciterà ai fini della narrazione, soprattutto per quanto concerne la storia di Nika – e chi sa se le rivelazioni future sui bucanieri scardineranno le verità nascoste sui poteri di Rufy, come visto nell'articolo in cui ripercorriamo l'eventualità che Joy Boy sia stato l'unico possessore del Frutto Nika in One Piece – e l'altra riferita alla storia più ampia di soprusi e prevaricazioni a cui il Governo Mondiale ha destinato le traiettorie esistenziali della specie in questione. E che potrebbe riguardare, anche indirettamente, proprio quel potere che ha permesso ad Orso di astrarsi dal giogo diabolico dell'Astro.

Se possiamo definire quella di Kuma la storia più tragica di tutto One Piece, il motivo è da individuare non “solo” nel percorso che lo ha visto abbandonare progressivamente la propria coscienza, pur di assicurare un futuro alla figlia Bonney, ma anche - e soprattutto – nei segreti o nelle peculiarità genetiche che hanno costretto i bucanieri a (soprav)vivere ai margini estremi della catena sociale. Per adesso non sappiamo perché tale specie si connoti di tratti talmente pericolosi e radicali da spingere i Gorosei a segregare in schiavitù tutti i suoi discendenti, ma è probabile che chiunque appartenesse a questa razza potesse accedere a delle verità o ad alcune particolari abilità capaci di rivelare da un lato i segreti del mondo di One Piece celati dal Governo Mondiale, e dall'altro di portare tali figure a rappresentare una minaccia drastica allo status quo, e alla sua preservazione autarchica.

Nel momento, poi, in cui Saturn rivela a Vegapunk di aver già attivato il dispositivo di autodistruzione, senza che questo abbia generato alcuna ricaduta sul cyborg, il geniale dottore collega tale fenomeno al “potere dell'amore” provato da Kuma verso Bonney. E per quanto le parole dello scienziato possano qui risultare encomiabili ed emblematiche, è probabile che dietro di esse Oda abbia nascosto un significato ulteriore, relativo magari alla capacità dei bucanieri di trasferire la propria volontà in oggetti (in)animati, permettendo così anche ad un corpo-macchina privo di coscienza come quello del cyborg di innervarsi di una carica coscienziale, e portando così Orso a proteggere di riflesso l'incolumità di colei che più ama nel mondo: la figlia Bonney. L'unica che ne muove la coscienza e lo spirito, anche al di là della natura del corpo che li ospita.