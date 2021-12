ONE PIECE, Oda scatenato al Jump Festa: l'ultima scena di Wano e l'incontro Shanks - Luffy

Il Jump Festa è da sempre occasioni per importanti annunci nel mondo anime e manga, in particolare per quanto riguarda gli eroi pubblicati su Weekly Shonen Jump. Dopo aver svelato i character design dei personaggi di ONE PIECE: Red. Di seguito lo trovate tradotto in italiano:

"Salve a chi è venuto alla Jump Festa e a chi sta guardando da casa. Sono Oda! Quello che utilizza la tecnica delle spalle bloccate e del dolore alla schiena! Quello che sta per terminare, e stato un anno pieno di traguardi! Il capitolo 1000 del manga, il volume 100 e poi l'episodio 1000 dell'anime. Spero vi siano piaciuti! Vi sono piaciuti, no?

"Abbiamo anche fatto alcuni annunci! È stato svelato il cast del live action di Hollywood! Ed èperfetto! Quei 5 ragazzi sono davvero bravi. La produzione sta andando avanti con calma e attenzione. E poi il film Red! Su chi sarà incentrato? Shanks o Luffy? Shanks è un personaggio un po' misterioso. Qual è il suo rapporto con le donne? Poi, incontrerà Luffy? È la prima volta che Shanks appare in un film, vero? Non vedo l'ora.

"So che non dovrei fare annunci ma è un'opera mia, quindi decido io! Il prossimo, sarà il 25° anno del manga! Chi deve sta già preparando le celebrazioni per l'anniversario, divertitevi! Per quanto riguarda la storia principale, sono anch'io sorpreso che Wano non sia ancora terminata... ma Luffy!

"Prestate molta attenzione al personaggio principale. Spero di poterlo disegnare come si deve. E poi l'ultima scena della saga di Wano che voglio disegnare da tempo! Aaaah! ONE PIECE sarà veramente eccitante il prossimo anno, non vedo l'ora di ricevere il vostro supporto!".

Sembra che il prossimo sarà un anno pieno di novità per i fan di ONE PIECE. In ultimo vi lasciamo con questa figure a tema ONE PIECE del Gear Fourth di Rufy.